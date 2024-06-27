Як то кажуть, якщо маєш – виставляй напоказ. І це, здається, девіз жінки з "найбільшими грудьми у Фінляндії". 35-річна Соня Лахтінен витратила понад 34 315 фунтів стерлінгів на свій "найбільший актив" – дволітрові груди, які відповідають розміру N-чашки.

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Хизується пишним бюстом

Минулого року вона сказала, що вони настільки великі, що вона може "поставити на них кавову чашку". Нещодавно вона вирішила продемонструвати їх, спробувавши тренд на перевернуте бікіні – і можна сказати, що вона залишила шанувальників приголомшеними.

Вона прийшла до басейну в яскраво-синьому бікіні, і це не залишило місця для фантазії. Комплект, який вона обрала, був надзвичайно витонченим, і це дозволило їй максимально продемонструвати свої вигини та татуювання.

В ідеальному світі, зізналася вона, вона хотіла б бути ще більш пишногрудою. Попри свої бажання, Соня каже, що відчуває, що подальша операція може бути "занадто ризикованою".

Фінка показала пишний бюст біля басейну / Фото з інстаграму Лахтінен

Вона часто заходить в інстаграм, щоб похизуватися своїми формами. І людям подобається стежити за її подорожжю трансформації. Днями вона довела, що не збирається припиняти демонструвати свої XL-імпланти.

Соня розповіла їм, що у Фінляндії сьогодні "дуже спекотний" день, і поцікавилася, яка погода там, де вони живуть. Одна людина сказала: "Ого, дивовижно, ти така красива. Я тебе обожнюю". Інший додав: "З кожним днем ти виглядаєш все красивіше".

Третій відповів: "Дорогенька, ти маєш кращий вигляд і гарячіша з кожним днем". Тим часом четвертий прокоментував: "Боже, я не можу на тебе надивитися".

Соня ділиться розповідями про трансформації

У минулому Соня відкрито говорила про свою операцію. Вона сказала, що єдине, про що вона шкодує, – це те, що не збільшила груди до того розміру, який вона хотіла мали на початку. Вона хотіла б, щоб її бюст завжди був таким великим, але через погіршення стану здоров'я після останньої операції на грудях, для неї занадто ризиковано робити ще якісь операції.

Соня ніжиться у басейні у бікіні: дивіться відео

Попри те, що Соня любить свої великі груди, вона визнає, що у такої хтивості є і зворотний бік. Раніше вона сказала: "Я більше не можу комфортно спати на животі, і мені важко знайти одяг, який би добре сидів на мені, не вимагаючи жодних коригувань".

Говорячи про те, що надихнуло її піти на такий великий крок, коли справа дійшла до імплантації, Соня зізналася, що завжди захоплювалася "гламурними" жінками на обкладинках молодіжних журналів 90-х.

Коли я була молодою дівчиною, яка росла в 90-х, я була повністю натхненна тими гламурними жінками, яких я бачила на обкладинках чоловічих журналів, – додала вона. – Я думала: "Ого, я хочу виглядати так само гарно, як вони! Ця ідея краси залишилася зі мною на довгі роки".

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Соня зробила свою першу операцію на грудях у 18 років – до цього вона мала третій розмір. Тоді вона відчувала, що у неї "занадто маленькі груди", але тепер у неї точно немає цієї проблеми!