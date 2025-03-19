Цукерберг, Безос, Маск: які кросівки носять найбагатші чоловіки світу

Багато хто з нас може подумати, що найбагатші люди світу мають гардероби, повні розкішного одягу та модних речей. Десь воно, може, і так, але у Кремнієвій долині мода рідко лежить на столі.

Правда в тому, що попри свої статки ці титани ділового світу залишаються такими ж чоловіками у штанах, як і ми з вами. І часто носять такий самий одяг та взуття, як зауважив 24 Канал завдяки GQ.

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Ось які кросівки носять найбагатші люди світу

Щоб проілюструвати це, ми покажемо вам те, що взувають найбагатші люди світу – від кросівок Ілона Маска, зроблених на замовлення, до стриманих кедів Джеффа Безоса і бігових у Марка Цукерберга.

Маск і його кросівки / Фото АР

Ілон Маск – Nike Air Jordan 1 у кастомній версії. Маск зі статками у сотні мільярдів доларів, попри свою ексцентричну особистість, не має ексцентричного гардероба. Однак він має пару кросівок, які привертають увагу. У 2019 році під час презентації Tesla Model Y Ілон вийшов у, на перший погляд, звичайній парі Nike Air Jordan 1s. Але якщо придивитися, то виявляється, що ця модель насправді є унікальною – це робота Марко Акости, власника DM Custom Sneakers, спеціалізованого бренду, що займається кастомізацією кросівок. Кросівки Маска можуть коштувати десь 1000 доларів, вони виготовлені з чорної зміїної шкіри з червоними деталями, як-от логотип Tesla та класичний Swoosh.



Безос у білих кедах / Фото Just Jared

Джефф Безос – Alexander McQueen. Безос часто одягає офіційний одяг для публічних виходів, тому кросівки не завжди є частиною його образу. Однак засновник Amazon бере кросівки для повсякденних виходів. При цьому магнат не обирає традиційні варіанти. Якось папараці зафіксували його в парі білих кросівок Alexander McQueen (на жаль, модель не вдалося розпізнати). З цією парою стає зрозуміло, що Безос, попри мільярдні статки, вважає за краще взуватися стримано, уникаючи логотипів. Коштують кросівки Джеффа приблизно 750 доларів.

Цукерберг на прогулянці / Фото АР

Марк Цукерберг – Nike Free RN Flyknit та Adidas 4DFWD x STRONG. Якщо ми щось і дізналися про Цукерберга за всі ці роки, так це те, що гендиректор Meta не витрачає час на роздуми про "що вдягнути". Цукерберг не носить дорогі дизайнерські кросівки чи кастомні речі. Його гардероб здебільшого складається з бігових кросівок, як-от Nike Free RN Flyknit, які ми бачили на ньому до нудоти часто кілька років тому, і які коштували не більше сотні доларів. Також на Meta Connect Event 2024 ми бачили його в кросівках Adidas 4DFWD x STRONG вартістю 325 доларів – вони, схоже, є фаворитами поточної ротації мільярдера.