У нью-йоркському театрі Harvey на прем'єрі фільму Теннессі Вільямса "Трамвай "Бажання" Пол Мескаль вийшов на червону доріжку у крутому вбранні, яке справді вражало. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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4 базові речі Пола Мескаля, здатні створити неперевершений образ

Молодий актор Пол Мескаль вже має міцну репутацію секс-символу. От і в новому фільмі він втілив одного з вигаданих персонажів, які визначили чоловіка як абсолютний об'єкт бажання – Стенлі Ковальскі.

Те, що Мескаль надягнув на прем'єру, є класикою чоловічого генія стилю. Ансамбль (звичайно ж, за підписом Gucci), міцний і потужний, дає нам підказки щодо вбрання, здатного бути завжди ефективним та гарантовано впливати на людей.

Формула Пола проста – потрібно лише залишити страх позаду і покластися на найнеобхідніше. І ось про що мовиться:

Пол Мескаль та його блискучий образ з 4 основами / Дивіться фото з фан-сторінки paulmescalpics в інстаграмі

Куртка Harrington. Важливий силует у гардеробі кожного, хто любить дотик авіації, невимушену легкість та універсальність для будь-якої ситуації. Ідеальним кольором тут, звичайно ж, є червоний, адже ця куртка – про бунт без причин.

Важливий силует у гардеробі кожного, хто любить дотик авіації, невимушену легкість та універсальність для будь-якої ситуації. Ідеальним кольором тут, звичайно ж, є червоний, адже ця куртка – про бунт без причин. Біла футболка. Так, звичайна, і це дуже круто. Це саме той базовий одяг, який допомагає переживати найнапруженіші дні та найспекотніші ночі. Не може бути, щоб у вас його не було.

Так, звичайна, і це дуже круто. Це саме той базовий одяг, який допомагає переживати найнапруженіші дні та найспекотніші ночі. Не може бути, щоб у вас його не було. Чорні штани. І тут байдуже, який стиль і матеріали. Ви можете обрати вічно практичний денім або взяти індивідуальний крій, головне – щоб це був глибокий відтінок чорного.

І тут байдуже, який стиль і матеріали. Ви можете обрати вічно практичний денім або взяти індивідуальний крій, головне – щоб це був глибокий відтінок чорного. Мокасини. Коли ми думаємо про взуття Пола Мескаля, на думку одразу спадає пара від Gucci, чи не так?

Білі шкарпетки тут – як додаткова деталь, що довершує образ. Це елемент, який продовжує приносити багато головного болю, але навряд чи замінний.