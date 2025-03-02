Змініть назавжди те, як вас сприймають: хак у 3 секунди, як запам'ятатися і здобути прихильність
- Експертка Луанна Ворд радить використовувати "техніку паузи і витримки" для посилення своєї привабливості та харизми.
- Ця техніка – про паузу на 3 секунди у певних ситуаціях. У яких саме і як її застосовувати – далі у статті.
Експертка зі знайомств Луанна Ворд виявила помилку, яка "вбиває вашу силу привабливості", хоч ви цього й не усвідомлюєте. Це поспішна розмова, щоб заповнити тишу.
Це коли ви думаєте про те, що хочете сказати далі, а не про те, що потрібно слухати. Це швидкі рухи або метушня. А щоб уникнути цього, є простий хак, пише 24 Канал завдяки New York Post.
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Приберіть ваші "блокатори привабливості" за допомогою цього простого хаку
Луанна Ворд поділилася простим 3-секундним прийомом, який зробить вас "більш привабливим, харизматичним і таким, що запам'ятовується". Мовиться про "техніку паузи й витримки".
Більшість людей ніколи не використовують її, тому що тиша викликає дискомфорт. Але як тільки ви навчитеся працювати з нею, ви назавжди зміните те, як люди сприймають вас,
– пояснила експертка.
Отже, вона радить "зробити паузу на 3 секунди" після входу в кімнату, зустрічі з новою людиною або перед тим, як почати говорити.
Також утримувати зоровий контакт, перш ніж відвести погляд. І обов'язково робити паузу перед тим, як відповідати на питання.
Дозвольте моменту дихати, замість того щоб поспішати його заповнити. Люди, які поспішають, здаються нервовими. Невелика пауза ж сигналізує про впевненість,
– наголосила Ворд.
Ось у такий спосіб усього 2 – 3 секунди можуть змусити людину відчути миттєвий потяг до вас, ставати прихильним до вас. Коли ви не поспішаєте, ваші слова мають більшу вагу.