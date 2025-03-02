Измените то, как вас воспринимают: хак на 3 секунды, чтобы запомниться и завоевать расположение

Эксперт по знакомствам Луанна Уорд обнаружила ошибку, которая "убивает вашу силу привлекательности", хотя вы этого и не осознаете. Это поспешный разговор, чтобы заполнить тишину.

Это когда вы думаете о том, что хотите сказать дальше, а не о том, что нужно слушать. Это быстрые движения или суета. А чтобы избежать этого, есть простой хак, пишет 24 Канал благодаря New York Post.

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Уберите ваши "блокаторы привлекательности" с помощью этого простого хака

Луанна Ворд поделилась простым 3-секундным приемом, который сделает вас "привлекательнее, харизматичным и таким, что запоминается". Речь идет о "технике паузы и выдержки".

Большинство людей никогда не используют ее, потому что тишина вызывает дискомфорт. Но как только вы научитесь работать с ней, вы навсегда измените то, как люди воспринимают вас,

– объяснила эксперт.

Итак, она советует "сделать паузу на 3 секунды" после входа в комнату, встречи с новым человеком или перед тем, как начать говорить.

Чтобы избежать "блокировки привлекательности", есть простой хак в 3 секунды / Фото freepik

Также удерживать зрительный контакт, прежде чем отвести взор. И обязательно делать паузу перед тем, как отвечать на вопросы.

Позвольте моменту дышать, вместо того чтобы спешить его заполнить. Спешащие люди кажутся нервными. Небольшая пауза же сигнализирует об уверенности,

– подчеркнула Ворд.

Вот таким образом всего 2 – 3 секунды могут заставить человека почувствовать мгновенное влечение к вам, становиться благосклонным к вам. Когда вы не торопитесь, ваши слова имеют больший вес.