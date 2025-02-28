Цей парфум носить Леонардо Ді Капріо – і ви точно його захочете

У тіктоці серед умовних відео з котиками можна натрапити на дуже цікаву інформацію, навіть корисну та пізнавальну. Наприклад про те, якими парфумами користуються знаменитості.

Користувач pshyk_rozpyv вирішив провести експеримент і влаштував вікторину. 24 Канал розповість про цю цікавинку.

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Який парфум обрав для себе легендарний актор Леонардо Ді Капріо

Отже, експертка мала вгадати, які парфуми носять певні зірки, серед яких фігурував і Леонардо Ді Капріо. Не всі відповіді були влучними, але у підсумку ми дізналися дещо вражаюче.

Виявилося, що Леонардо Ді Капріо обрав для себе парфум Tom Ford Tobacco Vanille – аромат, який є буквально синонімом розкоші. Це вдале поєднання класики та сучасної витонченості.

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Композиція аромату відкривається теплими нотами тютюну та пряної ванілі, які створюють відчуття аристократичної атмосфери.

У серці – розкриваються какао, сухофрукти та боби тонка, що додають йому глибини та загадковості.

А база наповнена деревними акордами та солодким медом, які роблять звучання ще більш чуттєвим та спокусливим.

Не дивно, що саме цей парфум підкорив Ді Капріо – він ідеально підходить для чоловіків, які цінують стиль, статус та витонченість. Тобто Tobacco Vanille – це аромат для тих, хто любить бути у центрі уваги, та добре знає, як це слід робити, щоб залишити по собі незабутній шлейф.