У цьому помічні щорічні звіти дизайнерських домів, а ще завдяки цьому ми маємо оновлену концепцію того, що означає бути сучасним чоловіком. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладно.

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Які парфуми найчастіше купують чоловіки у всьому світі

Усе більше і більше чоловіків розуміють, що вони якісні парфуми сприяють підвищенню чуттєвості. Хороший аромат додає чимало позитиву у наше повсякденне життя.

Хлопець, який добре пахне – більш організований, дбає про деталі, звертає увагу на свою зовнішність і планує свої кроки. Тобто це саме той хлопець, якого нелегко уникнути в барі або не оцінити на першому побаченні.

Тож варто знати про це список найпродаваніших чоловічих парфумів у світі, щоб розуміти свій вибір. Або, можливо, просто додати своєї колекції одну – дві позиції, яких не вистачає.

Ці парфуми є найбільш продаваними у світі серед чоловіків / Дивіться фото виробників