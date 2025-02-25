У цьому помічні щорічні звіти дизайнерських домів, а ще завдяки цьому ми маємо оновлену концепцію того, що означає бути сучасним чоловіком. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладно.
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Які парфуми найчастіше купують чоловіки у всьому світі
Усе більше і більше чоловіків розуміють, що вони якісні парфуми сприяють підвищенню чуттєвості. Хороший аромат додає чимало позитиву у наше повсякденне життя.
Хлопець, який добре пахне – більш організований, дбає про деталі, звертає увагу на свою зовнішність і планує свої кроки. Тобто це саме той хлопець, якого нелегко уникнути в барі або не оцінити на першому побаченні.
Тож варто знати про це список найпродаваніших чоловічих парфумів у світі, щоб розуміти свій вибір. Або, можливо, просто додати своєї колекції одну – дві позиції, яких не вистачає.
Ці парфуми є найбільш продаваними у світі серед чоловіків / Дивіться фото виробників
- Acqua di Gio EDT. Аромат, що нагадує про природну простоту, цитрусово-водяний, ідеальний для повсякденного носіння та щоб з'єднатися з вашою природною свіжістю.
- CK One. Цей еліксир ніколи не виходив з моди з моменту створення, а в 1990-х він здійснив революцію у світі парфумерії, запропонувавши унісекс. Він добре збалансований, сексуальний і свіжий.
- Bleu de Chanel EDT. Позачасовий аромат у глибокому таємничому синьому флаконі, який мало хто з чоловіків може не полюбити.
- Dior Sauvage EDT. Парфуми, які зуміли спроєктувати, підтримати й побудувати свою культовість з чуттєвими, іноді таємничими гранями в композиції, сповненій винахідливості.
- Boss Bottled. Створений для сучасного, елегантного та стильного чоловіка, цей аромат є ключовим для колекції. Він забезпечує неперевершені результати, коли мова про вишуканість та спокусливість.
- Davidoff Cool Water. Це класика, яка доводять, що коли щось досконало розроблено, це неможливо стерти. Парфумерний подвиг, який об'єднує елегантність і свіжість у своїй формулі.
- Paco Rabanne 1 Million EDT. Формула позиціює себе серед чоловіків різного віку, і набрала легіон послідовників, які люблять пахнути приголомшливо.
- Carolina Herrera 212 EDT. Молодіжний та космополітичний аромат, що нагадує про авантюрний стиль Нью-Йорка. Незабутнє та досконале поєднання інгредієнтів.
- Dolce&Gabbana Light Blue pour Homme EDT. Магнетичний і підбадьорливий аромат, що втілює авантюрний шарм сучасного середземноморського чоловіка, з відтінком свіжості та динамічності.
- Ralph Lauren Polo Green EDT. Ще один безсмертний аромат, який не планує поступатися місцем жодному сучасному. Унікальний і позачасовий, він оспівує мужність і спортивний спосіб життя.