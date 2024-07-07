Навмисне не зав'язала топ: Люсія Яворчекова зводить з розуму гарячими фото

Ми знову заглянули до словацької фітнес-моделі Люсії Яворчекової в інстаграм. І ми дуже втішились, бо побачили чергову порцію гарячих фото, якими вона поділилась.

На світлинах, які вона виклала у мережу, красуня позує у топі та нижній частині купальника. Що стосується топа, то фітнес-модель вирішила проігнорувати зав'язки, демонструючи свій бюст прихильникам.

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Прихильники у захваті від Люсії

Повернулась до океану, де їй і місце,

– написала Люсія у дописі.

Словацька фітнес-модель виклала цілу серію кадрів. На них вона і сидить, і спокусливо прогулюється, і демонструє нам свої пишні сідниці. Дозволяє помилуватися нею сповна.

Люсія Яворчекова знялась у спокусливому образі / Фото з інстаграму Яворчекової

Власне, прихильники Люсії Яворчекової втратили дар мови. Вони у захваті від неї, про що свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів, які залишили під дописом. Ось лише маленька частина з них:

"Ого, яка мрія";

"Справжня королева";

"Чарівна чорна кішечка";

"Дуже мила та гаряча";

"Богиня";

"Ти приголомшлива";

"Абсолютно прекрасна";

"Надзвичайно красива".

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Люсія Яворчекова викликає непідробний захват. За нею стежать понад чотири мільйони користувачів інстаграму. Якщо ви досі цього не зробили, то пора виправляти цю прикру незручність.