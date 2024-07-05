Мовиться про металізований корсет-сукню, який виграшно поєднується з височенними ботфортами. Вишенькою на торті, так би мовити, став чокер від Dolce & Gabbana. А весь образ Кеті Перрі припав до душі не лише фанатам, які були на її виступі, а й підписникам.

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Гаряче фото з гаража розбурхало мережу

Власне, Кеті Перрі виклала цілу серію фотографій. На першій співачка позує у цьому сміливому образі на столі, дозволяючи прихильникам милуватися її спокусливими формами.

Кеті Перрі знялась у гарячому образі / Фото з інстаграму Перрі

Решта кадрів демонструє як прикраси від іменитого дуету дизайнерів, так і її виступ. Можна побачити, що співачка викладається на всі 100 відсотків, щоб усі присутні могли насолоджуватись як її співом, так і енергетикою.

Користувачі мережі у захваті від світлин, якими поділилась Кеті Перрі. Вони буквально засипали її лайками та коментарями. Ми залишили частину з них для вас:

"Матуся рідна, я закоханий";

"Мексика любить тебе, мамо";

"Привіт, красуне";

"Моя попзірка повернулась";

"Ти рано встала на роботу, чи не так, люба?";

"Моя королева повернулась".

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Насправді ми теж дуже тішимось, що Кеті Перрі повернулась на велику сцену. Її талант і незрівнянна врода притягують, наче магніт. І якщо ви досі не підписались на зірку, то пора зробити це негайно!