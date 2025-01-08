Спекотні фото "Міс Всесвіт Аргентина 2024" Магалі Бенехам, яку позбавили титулу

Навколо престижного конкурсу "Міс Всесвіт 2024" спалахнув скандал. Одну з його учасниць – аргентинську модель Магалі Бенехам – дискваліфікували.

Причиною цього стала заява "Міс Всесвіт Аргентина 2024" Магалі Бенехам, що результати конкурсу краси сфальсифіковані. На думку моделі, Вікторія К'єр, 20-річна представниця Данії, несправедливо здобула перемогу у "Міс Всесвіт 2024". 24 Канал трохи розповість про скандал, а також поділиться світлинами, які модель викладає у мережі.

Дивіться також Мікроромантика – тренд кохання у 2025: що слід знати про цей новий спосіб освідчуватись

Звернімо увагу, що на конкурсі Бенехам посіла 12 місце. 30-річна аргентинка у прямому ефірі на ютубі зауважила, що під час оголошення фіналісток "Міс Всесвіт 2024" судді поводились підозріло.

Коли оголосили Топ-5, я побачила, як судді дивно подивилися одне на одного. Вони дивилися одне на одного так, ніби це означало: "Це не те, що я обирав". Так це виглядало. І тоді я сказала собі: "Все підлаштовано". Результати щороку підлаштовуються,

– наголосила модель.

Вона також звернула увагу на те, що впродовж останніх днів конкурсу краси за переможницею К'єр Тейлвіг ходили троє охоронців. На думку Бенехам, це може свідчити про те, що представниця Данії заздалегідь знала про те, що стане переможницею.

А тепер розповімо вам про саму Магалі Бенехам та покажемо, що вона викладає у своєму інстаграмі.

Що відомо про Магалі Бенехам

Повне ім'я: Магалі Бенехам Корті

Магалі Бенехам Корті Місце народження: Вілья Марія, Кордова, Аргентина

Вілья Марія, Кордова, Аргентина Національність: Аргентина

Аргентина Вік: 30 років

30 років Висота: 1,75 метра

1,75 метра Instagram: @magalibenejam

Вона володіє відразу трьома мовами: іспанською, італійською, а також англійською. Коли Магалі була підліткою, вона розпочала свою модельну кар'єру у Кордові. Працювала моделлю Магалі не лише в Аргентині, а й інших країнах, зокрема Чилі, Мексиці, Іспанії та Туреччині.

Себе Магалі Бенехам вважає дуже природною жінкою.

Я хотів представити більш свіжу та спокійнішу версію, яка також відповідає моїй особистості. Я розслаблена і маю дар почуватися комфортно в будь-якій ситуації,

– зазначила вона.

А тепер гайда дивитись, що публікує у своєму інстаграму Мегалі Бенахам. А викладає вона чимало розкішних, а також спокусливих кадрів.

Вихід Магалі у купальнику на конкурсі: дивіться відео

Модель може похизуватись бездоганною фігурою / Фото з її інстаграму

Розкішний образ у кольорах прапора України / Фото з її інстаграму

Красуні личить леопардовий принт / Фото з її інстаграму

Кадри з розкішної зйомки біля моря: дивіться відео

Корона їй дуже личить / Фото з її інстаграму

Магалі обожнює відпочивати в Еміратах / Фото з її інстаграму

Ефектна зйомка на пляжі / Фото з її інстаграму

Це цікаво Чоловік відкрив свою капсулу часу через 24 роки – і вміст його дуже вразив

Як би не було, Магалі Бенехам – розкішна аргентинська модель. І ми з величезним задоволенням слідкуватимемо за тим, що вона публікує у мережі.