Жаркие фото "Мисс Вселенная Аргентина 2024" Магали Бенехам, которую лишили титула

Вокруг престижного конкурса "Мисс Вселенная 2024" разгорелся скандал. Одну из его участниц аргентинскую модель Магали Бенехам дисквалифицировали.

Причиной этого стало заявление "Мисс Вселенная Аргентина 2024" Магали Бенехам, что результаты конкурса красоты сфальсифицированы. По мнению модели, Виктория Кьер, 20-летняя представительница Дании, несправедливо одержала победу в "Мисс Вселенная 2024". 24 Канал немного расскажет о скандале, а также поделится фотографиями, которые модель выкладывает в сети.

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Обратим внимание, что на конкурсе Бенехам заняла 12 место. 30-летняя аргентинка в прямом эфире на ютьюбе заметила, что во время объявления финалисток "Мисс Вселенная 2024" судьи вели себя подозрительно.

Когда объявили Топ-5, я увидела, как судьи странно посмотрели друг на друга. Они смотрели друг на друга так, будто это означало: "Это не то, что я выбирал". Так это выглядело. И тогда я сказала себе: "Все подстроено". Результаты каждый год подстраиваются,

– подчеркнула модель.

Она также обратила внимание на то, что в течение последних дней конкурса красоты за победительницей Кьер Тейлвиг ходили трое охранников. По мнению Бенехам, это может свидетельствовать о том, что представительница Дании заранее знала о том, что станет победительницей.

А теперь расскажем вам о самой Магали Бенехам и покажем, что она выкладывает в своем инстаграме.

Что известно о Магали Бенехам

Полное имя: Магали Бенехам Корти

Магали Бенехам Корти Место рождения: Вилья Мария, Кордова, Аргентина

Вилья Мария, Кордова, Аргентина Национальность: Аргентина

Аргентина Возраст: 30 лет

30 лет Высота: 1,75 метра

1,75 метра Instagram: @magalibenejam

Она владеет сразу тремя языками: испанским, итальянским, а также английским. Когда Магали была подростком, она начала свою модельную карьеру в Кордове. Работала моделью Магали не только в Аргентине, но и других странах, в частности Чили, Мексике, Испании и Турции.

Себя Магали Бенехам считает очень естественной женщиной.

Я хотел представить более свежую и спокойную версию, которая также соответствует моей личности. Я расслаблена и имею дар чувствовать себя комфортно в любой ситуации,

– отметила она.

А теперь айда смотреть, что публикует в своем инстаграме Мегали Бенахам. А выкладывает она немало роскошных, а также соблазнительных кадров.

Выход Магали в купальнике на конкурсе: смотрите видео

Модель может похвастаться безупречной фигурой / Фото из ее инстаграма

Роскошный образ в цветах флага Украины / Фото из ее инстаграма

Красавице подходит леопардовый принт / Фото из ее инстаграма

Кадры с роскошной съемки у моря: смотрите видео

Корона ей очень идет / Фото из ее инстаграма

Магали обожает отдыхать в Эмиратах / Фото из ее инстаграма

Эффектная съемка на пляже / Фото из ее инстаграма

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Как бы ни было, Магали Бенехам – роскошная аргентинская модель. И мы с огромным удовольствием будем следить за тем, что она публикует в сети.