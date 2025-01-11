Австралійка заробляє тисячі завдяки невинному вчинку, який шалено збуджує чоловіків

Коли справа доходить до збудження, люди мають всілякі особисті уподобання. Зрештою, кожен вважає різні речі привабливими. Одна модель пояснила, наскільки дикими можуть бути людські фантазії.

Міа Бейлі, австралійська модель OnlyFans, сказала, що є одна річ, яка зазвичай збуджує чоловіків – простий акт лоскоту. Вона заробляє тисячі за рольові ігри, де її лоскочуть, задовольняючи фетиш, який є більш поширеним, ніж багато хто може собі уявити, і запити на який надходять приблизно раз на місяць, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star.

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Заробляє гроші, коли її лоскочуть

За словами Мії, лоскотливий фетиш часто включає її в роль покірної, де шанувальникам подобається спостерігати за тим, як її "перемагають відчуття". Хоча вона іноді грає роль лоскотуна в повідомленнях або спеціальних відео, більшість запитів зосереджені на тому, щоб її лоскотали.

В ексклюзивному інтерв'ю Міа пояснила, що почала працювати в індустрії, бо просто хотіла більшого для себе. Зухвала модель прагнула "вирватися зі щурячих перегонів і створити гнучке життя".

Окрім фінансової свободи, індустрія, за її словами, створює "неймовірні можливості" для творців цифрового контенту, дозволяючи їм вести такий спосіб життя, про який інші люди можуть лише мріяти. На особистому рівні, це також дає їй, як жінці, можливість виражати своє тіло і відчувати себе впевнено у власній шкірі.



Міа стала шалено популярною на OnlyFans / Фото Мії Бейлі

Коли її запитали, чому, на її думку, чоловікам подобається, коли їх лоскочуть, Міа відповіла: "Я думаю, що лоскотання створює відчуття реальності, далеке від фантазій. Реакція на лоскотання, наприклад, хихикання, – це те, що робить кожен, і коли люди бачать творця, вони "люблять" хихикати і насолоджуватися цим".

Це показує справжній особистісний аспект людини. Я думаю, що для деяких людей це також пов'язано з контролем (або його відсутністю – Gentleman),

– додала вона.

Мії подобається втілювати фантазії її шанувальників. Це дає дівчині відчуття впевненості в собі, коли вона може змусити когось відчути себе таким особливим і цінним. Вона пишається тим, що виправдовує очікування та запити, а також встановлює справжні стосунки з її шанувальниками.

Робота позбавила її шалених боргів

Коли мова заходить про те, як ця робота допомогла Мії у фінансовому плані, вона зізнається, що вона повністю змінила її життя. Вже через чотири дні після створення своєї сторінки, за її словами, вона змогла "звільнитися від боргів".

Це також допомогло їй жити життям, сповненим свободи, розкоші та нових вражень. Тепер вона має більше можливостей подорожувати та може прокидатися в будь-який зручний для неї час.

Ще одним великим плюсом для неї є те, що тепер вона контролює свій графік і межі, тому вона відчуває себе досить впевнено в майбутньому. У свої 20 років вона змогла придбати автомобіль своєї мрії та сподівається, що протягом наступних кількох місяців придбає свою першу інвестиційну нерухомість.



За допомогою OnlyFans вона розбагатіла / Фото Мії Бейлі

Грошовий бустер також дозволив Мії підтримати свою сім'ю, яка для неї "дуже важлива". Досягти так багато в молодому віці – це те, що вона вважає дуже корисним.

Найкраще – це, безумовно, гнучкість і стосунки, які я сформувала з іншими цифровими творцями, – додає вона. – Це така потужна спільнота, яка підтримує мене.

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Вона додала, що відчуває, що завжди в безпечному місці, і їй дуже пощастило з тією любов'ю, яку вона отримує від шанувальників. Звичайно, фінансовий аспект був бонусом, жартує вона.