Ескортниця заробляє грубі гроші за годину, але сексом тут навіть не пахне

Міккі Деніелс працює в елітному ескорті вже понад десяти років. Але є одна частина її роботи, в яку "ніхто не вірить". У нас теж закрадаються певні сумніви.

29-річна пані Деніелс каже, що спить не з такою великою кількістю клієнтів, як можна було б подумати. Вона пояснює це чоловічою самотністю.

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Міккі заробляє не за секс

Ніхто не повірить, але я не сплю з 80 відсотками моїх клієнтів. Я маю багато замовлень, де чоловіки кажуть мені, що не хочуть статевого акту, а просто хочуть витрачати час на інші речі,

– пояснює вона.

Час, проведений з пані Деніелс, коштує недешево, але чоловіки готові платити 1300 доларів за годину, щоб поговорити з кимось.

Міккі заробляє по 1300 доларів на годину / Фото з інстаграму Деніелс

"Багато чоловіків бояться бути такими, якими вони є, навіть у стосунках зі своїми дружинами чи подругами. Я не думаю, що більшість чоловіків відчувають себе комфортно у власній шкурі через тиск суспільства в наші дні", – сказала вона в інтерв'ю.

За її словами, чоловіки шукають розради в ескорті, який не буде їх засуджувати і прийме їх такими, якими вони є, як це робимо ми.

Пані Деніелс зазначила, що чоловіки, як правило, хочуть розпитувати про її життя і повсякденні справи, щоб відволіктися від власних проблем.

Я думаю, що вони дійсно хочуть поговорити про щось інше, окрім того, що відбувається у них вдома, на роботі або і там, і там,

– зауважила вона.

Іноді розмови стають настільки інтенсивними, що пані Деніелс потрібно годину – дві, щоб заспокоїтися.

"Я почуваюся емоційно виснаженою майже після кожного замовлення. Як ескортниця, я віддаю багато себе емоційно, духовно і ментально, щоб вони могли отримати гарний досвід", – пояснила вона.

У 29-річної дівчини також є клієнти з більш нішевими запитами.

Деякі чоловіки просто хочуть, щоб їх няньчили і масажували, був ще один хлопець, який хотів, щоб я подавала йому напої в спідній білизні. Вони приходять до мене, щоб отримати близькість, отримати ту іскру і отримати те, чого вони хочуть і на що заслуговують,

– каже вона.

Ще одна причина, чому багато її клієнтів не сплять з нею, – це нервозність і нездатність виконати бажання, коли справа доходить до справи.

Міккі каже, що 80% чоловіків не сплять з нею / Фото з інстаграму Деніелс

"Навіть 24-річні хлопці, які, здавалося б, мали б ревти і бути готовими до дії, не можуть впоратися з тиском ситуації або навіть просто зі мною, яка стоїть перед ними", – додала вона.

Міккі думає, що чоловіки не розуміють, що це нормально – бути невпевненим у собі в ліжку або не бути здатним діяти через тиск.

Існує ціла низка причин, чому чоловіки не можуть проявити себе під час її сеансів. Першопричиною зазвичай є щось емоційне. Якщо чоловік переживає розлучення, розрив стосунків або важкі часи на роботі.

Я працюю в цій індустрії вже десять років і бачила все це. Я б ніколи не змусила когось почуватися гірше тільки через те, що він не може займатися зі мною сексом. Я все одно можу їх задовольнити і обслужити,

– сказала вона.

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Як бачите, ескорт не завжди передбачає секс за гроші. Іноді з солідними сумами розлучаються для того, щоб не почуватись самотніми.