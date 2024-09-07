І він думає, що їхній спільний друг може бути тим іншим чоловіком. Що ж порадила чоловікові інтернет-спільнота?

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Чоловік вважає, що викрив зраду дружини, коли вона зробила нове тату

Є незліченна кількість способів дізнатися, що ваша половинка зраджує. Можливо, вона сама зізнається, або ви натрапите на правду, помітивши підозріле повідомлення на її телефоні, незрозумілий подарунок, захований у шафі, або навіть спіймавши на гарячому.

Однак цей чоловік стверджує, що розкрив таємницю своєї дружини, коли вона повернулася додому з обіду з другом зі свіжим татуюванням.

У своєму пості на Reddit чоловік розповів, що він не проти бодіарту, і сам має кілька татуювань, але його дружина ніколи не захоплювалася ними й не мала жодного. На початку їхніх стосунків вони навіть сперечалися на цю тему, перш ніж дійшли згоди, що жоден з них не буде диктувати, що інший робитиме зі своїм тілом.

Але після обіду з другом вона повернулася, хизуючись своїм першим у житті татуюванням. До того ж малюнок збігався з татуюванням їхнього друга.

Чоловік каже, що розкрив зраду своєї дружини завдяки татуюванню / Фото ілюстративне teksomolika@freepik

Вона зробила однакові татуювання покемонів з моїм другом. Це були Джессі та Джеймс з команди "Ракета". Ніхто з них не захоплюється аніме чи відеоіграми, але, мабуть, у них обох були приємні спогади про те, як вони вставали о 6 ранку в суботу, щоб подивитися ранкові мультики, і вони вирішили зробити татуювання заради ностальгії,

– писав чоловік.

Він, каже, був розлючений, бо дружина не попередила його про нове тату, попри попередньо узгоджену політику. Ба більше, він не може позбутися відчуття, що однакові татуювання можуть натякати на щось підозріле між ними.

Коментатори у спільноті стали на бік чоловіка: