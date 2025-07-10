У мережі знайшли справжню зірку Вімблдону: вона гаряча, але є одне "але"

Ми натрапили на чергову зірку мережі. Її поява на Вімблдоні буквально затамувала подих. Утім, не минулось без одного важливого нюансу – це ШІ-модель.

Так-так, Мія Зелу, у якої понад 162 тисячі підписників, – модель, яка працює на базі штучного інтелекту. Й оскільки останніми днями активно обговорювали Вімблдон, то і для неї знайшлось місце під сонцем, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

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Що публікує "цифрова оповідачка"?

Днями вона виклала на своїй сторінці в інстаграмі публікацію. На ній можна побачити білявку біля корту All England Club під час Вімблдону. Вона відпочивала, попиваючи Pimm’s, напоєм, який асоціюється з всесвітньо відомим тенісним турніром.

Ще не оговталася від події... але вечірка – це зовсім інша справа. Який матч Вімблдону вам сподобався найбільше?

– підписала фото Зелу, котра називає себе "цифровою оповідачкою".

Мія Зелу "засвітилась" на Вімблдоні / Фото з інстаграму Зелу

Звичайно ж, це не єдині кадри. На іншій світлині можна побачити її на трибунах під час матчу. Причому фотографії надзвичайно реалістичні. Тож не дивно, що люди в мережі не відразу розуміють, що перед ними не справжня дівчина.

Водночас авторка контенту поскаржилась на втому в одній з публікацій.

Знаєте, що виснажує? Прикидатися, що все гаразд, коли ти повільно вигораєш. Посміхатися в повідомленнях, залишатися "продуктивною", відповідати "все добре!", коли все здається не так,

– зізналась вона.

За словами дівчини, всі так робили. І що дехто досі так робить, адже ризиковано бути чесними. А все тому, що "ми не хочемо здаватися слабкими або драматичними".

Текст усе ще є слабким місцем на цих ідеальних фото / Фото Мії Зелу

І хоч Зелу – ШІ, у мережі у неї безліч палких шанувальників. Тисячі користувачів лайкають її публікації, залишають коментарі та висловлюють свій захват. Власне, дехто дійсно може не розуміти, що вона буквально з ніг до голови "цифрова оповідачка", тому навіть кличуть її заміж.

На неї запав зірка крикету?

Пильні користувачі мережі зауважили, що індійська зірка крикету Рішаб Пант вподобав чимало її публікацій. Вони припустили, що спортсмен міг стати жертвою кетфішингу.

"Рішаб Пант думає, що спілкується з реальною дівчиною, абсолютно не усвідомлюючи, що це штучний інтелект", – наголосив один користувач.

"Хтось, мабуть, повинен сказати Рішабу Панту, що це акаунт штучного інтелекту…", – додав інший.

Ідеальні фото Мії Зелу зводять з розуму тисячі людей / Фото з інстаграму Зелу

Згодом його лайки позникали з-під дописів дівчини. Можливо, до нього донесли, що його новим захопленням у мережі стала ШІ-модель.

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Звичайно ж, Мія Зелу – далеко не перша і не остання ШІ-модель. Їх кількість продовжує зростати стрімкими темпами. Наша ж задача – навчитись відрізняти їх від реальних людей. Принаймні поки це все ще можливо зробити.