Ці 8 стрижок для чоловіків трендові й модні на літо 2024 року
Джерело:Esquire
Виклик, хоробрість і опір нормам – це про стрижки для чоловіків, які є трендовими цього літа 2024 року. Так, їх укладають довше, вони мають вишукані текстури й помітну різноманітність для в оздобленні.
Нові колекції цього сезону, створені стилістами для чоловіків, втілюють незламний дух, який відмовляється підкорятися традиційним умовностям. Ось 8 стрижок, які ми вважаємо найбільш освіжаючими – якраз для літніх днів.
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Стильні зачіски для чоловіків, які в трендах влітку 2024
Низьке вицвітання з об'ємом. З колекції Rebelde, створеної барбером Хуанджо Рузафою для Salerm Cosmetics, цей образ побудований на контрасті: дуже коротко знизу і набагато довше зверху, що підкреслює текстуру локонів.
Довга стрижка з великим об'ємом. Ступінчаста довжина з більшою довжиною спереду, що дає вам універсальність рухів і різних варіантів укладки. Це для тих, хто любить більш повсякденний стиль.
Багатошарова стрижка з дрібкою хаосу. Стильна, невибаглива у догляді стрижка, яка надає більш органічного вигляду та уникає різких ліній.
Конічна стрижка. Лола Моралес з Hom Estetic для La Biosthetique пропонує цю конічну стрижку, в якій тім'яне і потиличне волосся підстригають ножицями, взагалі не позначаючи контур. Довжина дозволяє бокам рухатися. А довша передня частина надає невимушеного вигляду.
Градієнтна чоловіча стрижка. Це класика, яка ще не сказала свого останнього слова. Трохи коротша з боків, зі збереженою довжиною на маківці. Непідвладна часу і приваблива. Волосся укладають за допомогою дифузора і формують пальцями й кремом. Одна з пропозицій сезону від Jean Louis David.
Зачіска у стилі "мокрий образ". Він якраз повертається у тренди – в мінімалістичній версії. Волосся обробляють гелем. Більша частина волосся зачесана назад і набік, а кілька пасом спадають на лоб, створюючи нібито розпатланий, але витончено сучасний вигляд.
Природна стрижка з бунтарським духом. Тут прагнуть досягти максимально природного ефекту, ніби волосся лежить саме по собі, хоча насправді потрібно трохи виліпити пасма пальцями, змастивши їх пастою або воском для укладки, щоб зачіска трималася протягом усього дня.
Улюблена стрижка парижан. Спробуйте цю стрижку в паризькому стилі, яку так само легко укладати, як і доглядати за нею. Це повсякденний текстурований образ, доповнений чистим блондом. Білий колір в чоловічих образах цього сезону – помітний тренд.