Ці 8 стрижок для чоловіків трендові й модні на літо 2024 року

Виклик, хоробрість і опір нормам – це про стрижки для чоловіків, які є трендовими цього літа 2024 року. Так, їх укладають довше, вони мають вишукані текстури й помітну різноманітність для в оздобленні.

Нові колекції цього сезону, створені стилістами для чоловіків, втілюють незламний дух, який відмовляється підкорятися традиційним умовностям. Ось 8 стрижок, які ми вважаємо найбільш освіжаючими – якраз для літніх днів.

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Стильні зачіски для чоловіків, які в трендах влітку 2024

Низьке вицвітання з об'ємом. З колекції Rebelde, створеної барбером Хуанджо Рузафою для Salerm Cosmetics, цей образ побудований на контрасті: дуже коротко знизу і набагато довше зверху, що підкреслює текстуру локонів.

Низьке вицвітання з об'ємом / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Довга стрижка з великим об'ємом. Ступінчаста довжина з більшою довжиною спереду, що дає вам універсальність рухів і різних варіантів укладки. Це для тих, хто любить більш повсякденний стиль.

Довга стрижка з великим об'ємом / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Багатошарова стрижка з дрібкою хаосу. Стильна, невибаглива у догляді стрижка, яка надає більш органічного вигляду та уникає різких ліній.

Багатошарова стрижка з дрібкою хаосу / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Конічна стрижка. Лола Моралес з Hom Estetic для La Biosthetique пропонує цю конічну стрижку, в якій тім'яне і потиличне волосся підстригають ножицями, взагалі не позначаючи контур. Довжина дозволяє бокам рухатися. А довша передня частина надає невимушеного вигляду.

Конічна стрижка / Фото Lola Morales de Hom Estetic para La Biosthetique

Градієнтна чоловіча стрижка. Це класика, яка ще не сказала свого останнього слова. Трохи коротша з боків, зі збереженою довжиною на маківці. Непідвладна часу і приваблива. Волосся укладають за допомогою дифузора і формують пальцями й кремом. Одна з пропозицій сезону від Jean Louis David.

Градієнтна чоловіча стрижка / Фото Jean Louis David

Зачіска у стилі "мокрий образ". Він якраз повертається у тренди – в мінімалістичній версії. Волосся обробляють гелем. Більша частина волосся зачесана назад і набік, а кілька пасом спадають на лоб, створюючи нібито розпатланий, але витончено сучасний вигляд.

Зачіска у стилі "мокрий образ" / Фото Jean Louis David

Природна стрижка з бунтарським духом. Тут прагнуть досягти максимально природного ефекту, ніби волосся лежить саме по собі, хоча насправді потрібно трохи виліпити пасма пальцями, змастивши їх пастою або воском для укладки, щоб зачіска трималася протягом усього дня.

Природна стрижка з бунтарським духом / Фото Jean Louis David

Улюблена стрижка парижан. Спробуйте цю стрижку в паризькому стилі, яку так само легко укладати, як і доглядати за нею. Це повсякденний текстурований образ, доповнений чистим блондом. Білий колір в чоловічих образах цього сезону – помітний тренд.

Улюблена стрижка парижан / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics