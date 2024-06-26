Эти 8 стрижек для мужчин трендовые и модные на лето 2024 года

Вызов, храбрость и сопротивление нормам – это о стрижках для мужчин, которые являются трендовыми этим летом 2024 года. Да, их укладывают дольше, они имеют изысканные текстуры и заметное разнообразие для в отделке.

Новые коллекции этого сезона, созданные стилистами для мужчин, воплощают несокрушимый дух, который отказывается подчиняться традиционным условностям. Вот 8 стрижек, которые мы считаем наиболее освежающими – как раз для летних дней.

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Стильные прически для мужчин, что в трендах летом 2024

Низкое выцветание с объемом. Из коллекции Rebelde, созданной барбером Хуанджо Рузафой для Salerm Cosmetics, этот образ построен на контрасте: очень коротко снизу и намного длиннее сверху, что подчеркивает текстуру локонов.

Низкое выцветание с объемом / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Длинная стрижка с большим объемом. Ступенчатая длина с большей длиной спереди, что дает вам универсальность движений и различных вариантов укладки. Это для тех, кто любит более повседневный стиль.

Длинная стрижка с большим объемом / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Многослойная стрижка с щепоткой хаоса. Стильная, неприхотливая в уходе стрижка, которая придает более органичный вид и избегает резких линий.

Многослойная стрижка с щепоткой хаоса / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics

Коническая стрижка. Лола Моралес из Hom Estetic для La Biosthetique предлагает эту коническую стрижку, в которой теменные и затылочные волосы подстригают ножницами, вообще не обозначая контур. Длина позволяет бокам двигаться по бокам. А более длинная передняя часть придает непринужденный вид.

Коническая стрижка / Фото Lola Morales de Hom Estetic para La Biosthetique

Градиентная мужская стрижка. Это классика, которая еще не сказала своего последнего слова. Немного короче по бокам, с сохраненной длиной на макушке. Неподвластная времени и привлекательная. Волосы укладывают с помощью диффузора и формируют пальцами и кремом. Одно из предложений сезона от Jean Louis David.

Градиентная мужская стрижка / Фото Jean Louis David

Прическа в стиле "мокрый образ". Он как раз возвращается в тренды – в минималистичной версии. Волосы обрабатывают гелем. Большая часть волос зачесана назад и набок, а несколько прядей спадают на лоб, создавая якобы растрепанный, но изящно современный вид.

Прическа в стиле "мокрый образ" / Фото Jean Louis David

Естественная стрижка с бунтарским духом. Здесь стремятся достичь максимально естественного эффекта, будто волосы лежат сами по себе, хотя на самом деле нужно немного вылепить пряди пальцами, смазав их пастой или воском для укладки, чтобы прическа держалась в течение всего дня.

Естественная стрижка с бунтарским духом / Фото Jean Louis David

Любимая стрижка парижан. Попробуйте эту стрижку в парижском стиле, которую так же легко укладывать, как и ухаживать за ней. Это повседневный текстурированный образ, дополненный чистым блондом. Белый цвет в мужских образах этого сезона – заметный тренд.

Любимая стрижка парижан / Фото Juanjo Ruzafa para Salerm Cosmétics