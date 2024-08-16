Монах-пауерліфтер за кілька місяців зібрав 8 мільйонів гривень на ЗСУ: як йому це вдалося

Отець Макарій – єдиний в Україні монах, що став майстром спорту міжнародного класу з пауерліфтингу. Але його важливіший здобуток в іншому.

Лише за 3 останні місяці чоловік зумів зібрати 8 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Гроші пішли на дрони, їжу, ліки й навіть протези.

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Отець Макарій зібрав уже 8 мільйонів гривень для ЗСУ

Двічі на тиждень тренер з паверліфтингу Павло Зінько приїздить у старовинний греко-католицький монастир біля Львова. За його потужними стінами є й невеличкий спортзал.



Отець Макарій – майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу / Фото з фейсбуку Makariy Dutka

Микола Дутка або монах-студит отець Макарій – особливий учень для тренера. За роки тренувань Павло зробив із нього справжнього чемпіона – серед досягнень є 9 рекордів України й звання майстра спорту міжнародного класу. Отець на тренуваннях підіймає 230-кілограмову штангу лежачи, коли сам важить 75.

М'яса ми взагалі не споживаємо, рідко є риба. Іноді буває, так відчуваю, що по монастирі ходжу трошки ніби напівголодний, особливо коли тренування планую на вечір. Але спортивне харчування вживаю, таке як всі хлопці. Я знаю, що як мені Бог дав силу, так я її використовую і показую людям,

– розповідає Макарій.

У квітні отець вкотре здобув титул на чемпіонаті України та на хвилі інтересу до чемпіона відкрив черговий збір – вже на пів мільйона. Ці 500 000 він назбирав за 2 доби. А минулого тижня отець "закрив" мільйон. Кошти ідуть на дрони, харчі, медикаменти й навіть на протези.



Збирати на дрони – це не збирати на смерть, а на захист життя наших бійців / Фото з фейсбука Makariy Dutka

Отець зізнався, що працює у "приватному режимі", звертається до кожної особи окремо. Тому що такі збори, коли "ти кидаєш клич і думаєш, що назбираєш мільйон за 2 – 3 дні" вже майже не працюють. А на особисте спілкування 95% людей відгукуються позитивно.

Військові кажуть, коли отримують дрони від отця Макарія, що вражені, як одна людина може генерувати таку кількість коштів. А чим більше дронів буде на передовій, тим менше священники будуть зустрічати наших на щитах. "Для мене був найбільший аргумент, що це не є смерть, це є захист наших хлопців", – підсумовує Макарій.