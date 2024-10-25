Як ваш мозок змінюється з роками, крок за кроком

Мозок постійно змінюється протягом життя. У перші роки ці трансформації більш помітні, адже вони охоплюють набуття основних навичок, таких як мова, моторика тощо.

З часом навички покращуються з регуляцією емоцій та навчанням, аж поки ми не досягаємо стадії, коли когнітивні процеси починають ускладнюватися через старіння. Отже, це факт, що мозок завжди змінюється, і GQ розповідає вам, як це відбувається крок за кроком.

Дивіться також Ці звички людини виказують низький рівень її інтелекту

Формування мозку

Функціонування мозку активізується з ембріонального розвитку. На початку розвиток цього органу відбувається на 2 тижні вагітності, коли з одного боку ембріона формується нервове сплетіння, яке на 3 тижні починає розвиватися в нервову систему і з часом із сотень клітин в цій ділянці розвиваються нейрони.

Під час народження дитини її мозок є домом для понад 1 трильйона нейронів – що більше, ніж у мозку дорослої людини. Але синапсів, тобто зв'язків між нейронами для обміну інформацією, – менше. У дитинстві у нас близько 2500 синапсів, а протягом перших років життя їхня кількість зростає до приблизно 15000.

Ранній вік

Через значне збільшення кількості синапсів у перші роки життя розвиток мозку на цьому етапі має фундаментальне значення для його майбутнього. Адже саме тоді найкраще і найлегше засвоюються навички, як-от вивчення мови або гра на музичному інструменті. А досвід, здобутий на цьому етапі, матиме тривалий вплив на життя людини.

У віці від 3 до 10 років мозок починає позбуватися синапсів, які йому більше не потрібні, тобто неактивно використовувалися. Це називається нейропластичність – здатність мозку формувати себе знову і знову, залежно від потреб і звичок, які він повинен задовольняти. До речі, саме ця здатність дозволяє нам засвоювати нову інформацію протягом усього життя.

Підлітковий вік

На цьому етапі мозок перестає рости, але продовжує розвиватися. Це відбувається поетапно. Наприклад, смугасте тіло (вентральний стріатум), пов'язане з винагородою і прийняттям рішень, розвивається раніше, ніж префронтальна кора, пов'язана з самоконтролем і раціональністю.

Крім того, у підлітків відбувається багато змін у лімбічній системі, яка відповідає за емоційну регуляцію. Що трохи пояснює, чому на цьому етапі людям складніше регулювати свої емоції, а також чому вони більш вразливі до залежностей і схильні до ризику.

Наш мозок змінюється все життя – і цікаво, як саме це відбувається, крок за кроком / Колаж 24 Канал фото freepik

Рання дорослість

У ці роки мозок продовжує розвиватися, особливо завдяки вдосконаленню навичок міркування. Фактично, остаточного розвитку орган досягає до близько 30 років.

Дорослість

На цьому етапі, а це приблизно у 40 – 60, є тенденція до нейтралізації функцій мозку. Наприклад, у дослідженнях, де негативні зображення показували молодим і дорослим, у перших спостерігали сильніше реакцію в мигдалині – скупченні сірої речовини округлої форми, пов'язаного з емоціями.

Це може бути пов'язано з тим, що з віком ви стаєте більш стійкими. І хоча нейронна активність починає знижуватися приблизно з 30 років, нейропластичність дозволяє нам навчатися протягом усього життя.

Похилий вік

У літніх людей починає стоншуватися кора головного мозку. А це впливає на такі функції, як пам'ять, емоції та деякі когнітивні процеси.

Смерть

Мозок залишається активним навіть після смерті. Ми про це дізналися випадково: одного разу група лікарів вивчала мозок пацієнта, коли він помер від серцевого нападу, і їм вдалося зафіксувати, що перед смертю мозок активує ділянки пам'яті.

Тому, можливо, і кажуть, що перед смертю можна мати якісь особливі спогади. Коли все життя проходить перед очима.

Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.