Природні губи більше приваблюють чоловіків, ніж пухкі – і тепер наука це чітко довела

Нове наукове дослідження показало (можливо, для багатьох несподівано), що чоловіки вважають жінок з природними губами більш привабливими. А от якраз жінкам більше подобаються повні чи збільшені губи.

Це дослідження підкреслює суб'єктивну природу краси та потужний вплив соціальних і культурних чинників, як висловився професор Девід Алаїс з Університету Сіднея. 24 Канал завдяки Newsweek розповість про це докладніше.

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Наука виявила, що чоловіки значно менше вважають пухкі губи привабливими, ніж жінки

Косметичні процедури стають все більш доступними й, очевидно, популярними. Настільки, що ці втручання починають формувати наше сприйняття краси та призводити до поширення нереалістичних її стандартів.

Як це відбувається, й мало на меті це дослідження з'ясувати. І чи по-різному це все сприймають чоловіки та жінки.

Дослідницька група набрала 32 студентів університету, 16 чоловіків і 16 жінок, і показала їм серію облич із різними розмірами губ – від значно тонших до значно пухкіших. Учасників попросили швидко оцінити привабливість кожного фото.

Кожне обличчя редагували у цифровий спосіб так, щоб воно мало 7 різних розмірів губ, і всі учасники оцінювали кожне обличчя по кілька разів. Загалом 168 зображень. Потім дослідники усереднили оцінки, щоб знайти закономірності. І що вони виявили?

Найбільше подобаються чоловікам природні губи, а не "накачані" – про це говорить наукове дослідження / Фото freepik

У середньому, безвідносно до статі, учасники віддавали перевагу трохи повнішим губам на жіночих обличчях і трохи тоншим губам на чоловічих обличчях.

Але коли дослідники розбили результати за статтю учасника, виявилася чітка закономірність:

Чоловіки незмінно оцінювали жіночі обличчя з губами природного розміру як найпривабливіші.

незмінно оцінювали жіночі обличчя з губами природного розміру як найпривабливіші. Жінки ж віддавали перевагу більш пухким губам на жіночих обличчях.

ж віддавали перевагу більш пухким губам на жіночих обличчях. Простіше кажучи, повніші губи можуть подобатися жінкам, але вони не обов'язково відповідають тому, що хочуть бачити чоловіки.

відповідають тому, що хочуть бачити чоловіки. Щодо чоловічих фото, і це цікаво, чоловіки й жінки однаково надавали перевагу обличчям із тонкими губами.

Ці оцінювання не змінювалися навіть тоді, коли учасникам показували лише губи, без решти обличчя. Це показує, що наш мозок кодує губи як окрему ознаку, незалежну від загальної структури обличчя.

Загалом, дослідження вказує на розрив між тим, як чоловіки й жінки сприймають красу. І хоча пухкі губи в тренді, вони можуть не відбивати те, що інші вважають найпривабливішим.