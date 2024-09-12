Нанетт Хаммонд Лоскіаво з Цинциннаті, США, відома як "мама Барбі" та "найгарячіша у світі водійка Uber". Зараз вона бореться за те, щоб відновити свою фінансову безпеку після розпаду шлюбу.

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Колись у неї було розкішне життя

Я була матір'ю-домогосподаркою протягом 17 років і повністю фінансово залежала від свого колишнього чоловіка. Моє життя було схоже на казку. Я жила в особняку з двома іншими будинками, один в Маямі і один в Новому Орлеані,

– пояснює Наннетт.

У неї була незліченна кількість розкішних автомобілів високого класу і приватних літаків, які могли доставити її куди завгодно. Вона ходила на шопінг і ніколи не турбувалася про те, скільки вона витрачає.

Вона колись була моделлю Playboy / Фото з інстаграму Лоскіаво

Блондинка, яка нещодавно відсвяткувала своє 50-річчя, продовжила: "У мене було стільки грошей, що я не здригалася від думки витратити їх на операції, щоб підтримувати свій зовнішній вигляд".

Вона зробила три операції зі збільшення грудей – від третього до четвертого розміру, підтяжку грудей, поставила вініри, нафарбувала губи, нарощувала вії і регулярно засмагала в солярії. У неї були кошти, щоб дозволити собі все, що вона хотіла, включаючи забезпечення найкращого для її шістьох дітей.

Тепер вона працює в Uber / Фото з інстаграму Лоскіаво

Окрім фінансових проблем, Наннетт каже, що вже майже три роки бореться за право опіки над своїм сином. Вона сказала: "Судова система повністю підвела мене і розтоптала мої конституційні права. Я потрібна своєму синові, і я не збираюся від нього відмовлятися. Я роблю все, що в моїх силах, щоб отримати фінанси для боротьби з цим".

Тож, вона ходила пішки в дощ і сніг, щоб дістатися до роботи. А зараз вона працює в Uber на орендованій машині, щоб звести кінці з кінцями. На боці її колишнього чоловіка гроші, влада і вплив, а у неї нічого цього немає. Але що вона має, так це рішучість і любов матері до своєї дитини. А це те, що не можна купити за гроші, наголошує вона.

Вона знімалась у відвертих фотосесіях / Фото з інстаграму Лоскіаво

Після розлучення Наннетт стверджує, що залишилася без будинку і машини, і каже, що зараз живе в тісній двокімнатній квартирі. Вона каже, що прірва між її колишнім розкішним способом життя і нинішньою боротьбою є абсолютно нестерпною.

Я роками не робила манікюр, не колола ботокс, не використовувала філери. Це було 110% пристосування. Я не ходжу по магазинах, як раніше, і, звичайно, не живу, як раніше,

– розповідає вона.

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Однак Наннетт не збирається здаватися, вона до останнього прагне змінити своє життя. Вона підробляє водієм Uber, щоб заробити трохи додаткових грошей, і публікує контент на своєму акаунті @nannettehammondloschiavo в інстаграмі, а також на своєму каналі ютубі, щоб розважати своїх шанувальників.