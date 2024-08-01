Як розпалити багаття з допомогою пластикової пляшки
Джерело:The Art of Manliness
Є незліченна кількість способів, у які можна використати різні повсякденні предмети для розпалювання вогню – особливо якщо ця потреба виникає в умовах виживання. Від замикання батареї смартфона до заломлення світла на дні банки з-під води.
Усілякі імпровізовані методи зі застосуванням того, що ви можете знайти в середовищі навколо, можуть врятувати вам життя. От і розпалювання вогню за допомогою пляшки з водою – один із таких іноді життєво необхідних навиків.
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Як розпалити вогонь за допомогою пляшки з водою
Метод із використанням пляшки з водою схожий на розпалювання вогню за допомогою збільшувального скла. Пляшка діє як лінза, яка фокусує сонячне світло в надзвичайно яскраву точку, що швидко нагріває папір (або інші матеріали для підпалювання) до точки горіння.
Перше, що потрібно знати про розпалювання вогню за допомогою пляшки з водою – це те, що це нелегко. Потрібен час і практика, щоб правильно розташувати пляшку, а якщо сонце не в повній силі, бо вже пізно, або ховається за хмарами, ваші зусилля можуть виявитися марними.
Щоб максимізувати свої шанси на успіх, використовуйте прозорі пляшки з гладким вигнутим верхом, наповнені прозорою рідиною. Кольори поглинають світло, а текстури перешкоджають фокусуванню. Для трута найкраще підходить папір з темним чорнилом – воно поглинає тепло і швидше спалахує.
Ось інструкція, як розпалювати багаття за допомогою пляшки / Ілюстрація The Art of Manliness
Розпалюємо багаття з пляшкою так:
- Розірвіть два аркуші паперу навпіл, складіть їх і відкладіть убік.
- Складіть третій аркуш навпіл тричі. Якщо папір має темне чорнило, переконайтеся, що його видно вздовж найдовшого розгорнутого краю. Чорнило діє як прискорювач.
- Тримайте пляшку так, щоб світло проходило крізь вигнутий верх і створювало сфокусований промінь на папері.
- Тримайте пляшку рівно, доки світло не пропалить отвір у папері розміром у чверть дюйма. Перед цим відрегулюйте відстань пляшки від паперу так, щоб знайти місце, де вона створює найяскравіший промінь.
- Опустіть пляшку і додайте шматок паперу, складеного вдвічі, над отвором для випалювання.
- Додайте більше паперу, коли отвір прогорить наскрізь, поки папір не загориться. Обережно помахайте папером, щоб покращити циркуляцію повітря і викликати полум'я.