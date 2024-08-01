Как разжечь костер с помощью пластиковой бутылки
Источник:The Art of Manliness
Есть бесчисленное количество способов, которыми можно использовать различные повседневные предметы для разжигания огня, особенно если эта потребность возникает в условиях выживания. От замыкания батареи смартфона до преломления света на дне банки из-под воды.
Всевозможные импровизированные методы с применением того, что вы можете найти в окружающей среде, могут спасти вам жизнь. Вот и разжигание огня с помощью бутылки с водой – один из таких иногда жизненно необходимых навыков.
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Как разжечь огонь с помощью бутылки с водой
Метод с использованием бутылки с водой похож на разжигание огня с помощью увеличительного стекла. Бутылка действует как линза, которая фокусирует солнечный свет в чрезвычайно яркую точку, что быстро нагревает бумагу (или другие материалы для поджигания) до точки горения.
Первое, что нужно знать о разжигании огня с помощью бутылки с водой – это то, что это нелегко. Нужно время и практика, чтобы правильно расположить бутылку, а если солнце не в полной силе, потому что уже поздно, или прячется за облаками, ваши усилия могут оказаться напрасными.
Чтобы максимизировать свои шансы на успех, используйте прозрачные бутылки с гладким изогнутым верхом, наполненные прозрачной жидкостью. Цвета поглощают свет, а текстуры препятствуют фокусировке. Для трута лучше всего подходит бумага с темными чернилами – они поглощают тепло и быстрее вспыхивают.
Вот инструкция, как разжигать костер с помощью бутылки / Иллюстрация The Art of Manliness
Разжигаем костер с бутылкой так:
- Разорвите два листа бумаги пополам, сложите их и отложите в сторону.
- Сложите третий лист пополам трижды. Если на бумаге есть темные чернила, убедитесь, что их видно вдоль самого длинного развернутого края. Чернила действуют как ускоритель.
- Держите бутылку так, чтобы свет проходил сквозь изогнутый верх и создавал сфокусированный луч на бумаге.
- Держите бутылку ровно, пока свет не прожжет отверстие в бумаге размером в четверть дюйма. Перед этим отрегулируйте расстояние бутылки от бумаги так, чтобы найти место, где она создает яркий луч.
- Опустите бутылку и добавьте кусок бумаги, сложенной вдвое, над отверстием для выжигания.
- Добавьте больше бумаги, когда отверстие прогорит насквозь, пока бумага не загорится. Осторожно помашите бумагой, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и вызвать пламя.