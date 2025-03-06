Експерт розповів, навіщо досвідчені водії загортають ключі у фольгу

В епоху, коли викрадення автомобілів стає все більш витонченим, водії звертаються до нетрадиційних методів захисту своїх транспортних засобів. Одним з таких методів, що набуває популярності, є загортання автомобільних ключів в алюмінієву фольгу.

Цей простий, але ефективний підхід набуває популярності серед власників транспортних засобів, які дбають про безпеку, і небезпідставно. Про це пише 24 Канал з посиланням на експерта, який поспілкувався з Farmingdale Observer.

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Як вберегти авто від крадіжки

Звернімо увагу! Це не гарант безпеки. Але ця хитрість може допомогти вам вберегти свій транспортний засіб від викрадення зловмисниками.

Злодії пристосувалися до технологічного прогресу, розробивши витончені методи перехоплення та копіювання сигналів брелоків. Це дозволяє їм відмикати та заводити автомобілі без фізичного доступу до ключів, залишаючи власників вразливими та спантеличеними. І якщо ви планували найближчим часом продати своє авто, то однозначно скористайтесь хитрістю, щоб не втратити його.

Легкість, з якою злочинці можуть викрадати автомобілі, призвела до різкого зростання кількості крадіжок, що спонукає власників шукати інноваційні рішення. Подібно до того, як ми використовуємо хитромудрі лайфхаки, щоб тримати наші холодильники в чистоті, водії тепер звертаються до предметів побуту для захисту автомобіля.

Наука, що стоїть за цим заходом безпеки, який можна зробити своїми руками, напрочуд проста. Алюмінієва фольга діє як клітка Фарадея – металевий корпус, який блокує електромагнітні хвилі. Коли брелок загорнутий у фольгу, вона значно послаблює радіочастотні (РЧ) сигнали, які випромінює пристрій.

Зловмисники можуть перехопити сигнал ваших ключів / Фото freepik

Це послаблення надзвичайно ускладнює перехоплення та копіювання сигналу потенційними злодіями, що додає додатковий рівень захисту від викрадення автомобіля без ключа. Це економічно ефективне рішення, яке не потребує технічних знань чи дорогого обладнання.

Застосувати цей метод дуже просто

Відріжте шматок алюмінієвої фольги достатньо великого розміру, щоб обернути навколо брелока.

Обережно обгорніть весь брелок, переконавшись, що жодна ділянка не залишилася відкритою.

Акуратно натисніть на фольгу, щоб створити щільне прилягання.

Зберігайте загорнутий ключ у безпечному місці, коли він не використовується.

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Важливо зазначити, що хоча цей метод є високоефективним, його слід використовувати в поєднанні з іншими заходами безпеки. Мовиться про сигналізацію, а також GPS-трекери. Усе це вкупі допоможе вам якщо не вберегти авто від крадіжки, то бодай допоможе його знайти.