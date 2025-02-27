Зокрема тому, що вона здатна поглинати неприємні аромати. Памела Мердок з компанії Available Car пояснює, що всі запахи, наприклад, від сирості, домашніх тварин або куріння, можуть різко знизити ціну перепродажу вашого автомобіля, пише 24 Канал з посиланням на Express. На щастя, з цим можна впоратись. І не лише з допомогою кави.

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Запахи, спричинені вогкістю, домашніми тваринами або курінням, можуть суттєво вплинути на вартість перепродажу вашого автомобіля, оскільки дилерам потрібно буде оцінити, наскільки автомобіль придатний для перепродажу,

– зазначає вона.

За словами Мердок, освіжувачі повітря частенько не можуть впоратись з маскуванням запахів. Особливо це стосується диму, здатного буквально в'їдатись у тканину та систему клімат-контролю транспортного засобу.

Як позбутись неприємного запаху у салоні авто

На щастя, експерти виявили п'ять натуральних бюджетних хаків, які можуть запобігти жахливому смороду в машині.

Кавова гуща

Хоча деякі з нас випивають каву на ранковій пробіжці, але якщо залишити паперовий пакет з кавовою гущею в машині на ніч, вона може поглинути неприємні запахи. Вона здатна вбирати в себе сірководень, який міститься в сигаретному димі та вихлопах бензину.

Активоване вугілля

Ще одне рішення, яке не потребує особливих зусиль, – покласти шматочки вугілля в неглибокий посуд і залишити їх у машині на ніч. Вугілля діє як природний дезодорант, ефективно вловлюючи та нейтралізуючи неприємні запахи.

Харчова сода

Цей універсальний засіб можна посипати і залишити на 15 хвилин на тканинних поверхнях, таких як автомобільні сидіння та килимки, щоб усунути запахи від їжі, домашніх тварин і розлитої рідини. Однак використовуйте з обережністю, оскільки вона може пошкодити шкіряну оббивку.

З допомогою соди можна позбутись запаху на тканинних поверхнях / Фото freepik

Оцтовий розчин

Щоб почистити вентиляційні отвори, змішайте одну частину оцту з двома частинами теплої води і протріть їх бавовняною ганчіркою. Поки пляшка відкрита, невелику кількість яблучного оцту можна налити в неглибоку миску і залишити в машині на ніч, щоб усунути неприємні запахи.

Ефірні олії

Кілька крапель ефірної олії можна нанести на ватну кульку в підскляннику або дверцятах, або на дерев'яну прищіпку для одягу і прикріпити до вентиляційного отвору, щоб запах циркулював. Однак уникайте ефірних олій із седативними властивостями, таких як валеріана або морквяне насіння.

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Скористайтесь цими порадами, щоб позбутись неприємного запаху в салоні автомобіля. По-перше, вам буде приємніше їздити на ньому. По-друге, продати транспортний засіб буде легше.