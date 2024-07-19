Найкращі чайні парфуми для чоловіків, щоб залишатися свіжими цього літа
19 липня 2024, 21:32Читать новость на русском
Джерело:GQ
Не тільки цитрусові парфуми можуть освіжити вас у сонячні дні. Деякі зелені, свіжі та ніжні чайні парфуми можуть стати вашим найкращим літнім союзником.
Літня спека потребує особливих рішень, щоб залишатися свіжим і доглянутим. Чайні парфуми для чоловіків не лише забезпечують довготривалу свіжість, але й додають нотку вишуканості вашому образу. Ось кілька вдалих прикладів.
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Найкращі чайні аромати для чоловіків
- Найбільш освіжаючий – Thé Yulong від Armani Privé, 2020. Ольфакторний профіль: зелений ароматний. Верхні ноти: мандарин, петітгрейн і кардамон. Ноти серця: зелений чай, чорний чай, флердоранж і жасмин. Базові ноти: ветівер, амбра, ірис.
- Велика класика – Eau parfumée au thé vert від Bulgari, 1992. Ольфакторний профіль: цитрусовий ароматний. Верхні ноти: бергамот, кардамон, лимон, коріандр, флердоранж і мандарин. Ноти серця: жасмин, конвалія і болгарська троянда. Базові ноти: зелений чай, мускус, кедр, цінні породи дерева, сандал і амбра.
- Найбільш ефірний – Thé Amara від Van Cleef & Arpels, 2023. Ольфакторний профіль: ароматний, квітковий. Верхні ноти: бергамот, чай, м'ята і рожевий перець. Ноти серця: троянда і запашний горошок. Базові ноти: білий мускус, кедр і кашемірове дерево.
- Тримаються найдовше – Wulong Cha від Nishane, 2015. Ольфакторний профіль: ароматна зелень. Верхні ноти: бергамот, апельсин, мандарин і ліцея кубеба. Середні ноти: чай улун і мускатний горіх. Базові ноти: інжир і мускус.
- Найдужче розслаблює – Matcha Meditation від Maison Margiela, 2021. Ольфакторний профіль: ароматний. Верхні ноти: зелений чай, бергамот і мандарин. Ноти серця: жасмин, мате, апельсиновий колір і чай матчу. Базові ноти: білий шоколад, мох і кедр.
- Можна носити цілий рік – Thé Noir 29 від Le Labo, 2015. Ольфакторний профіль: ароматний. Верхні ноти: інжир, лавровий лист і бергамот. Ноти серця: кедр, ветівер і мускус. Базові ноти: тютюн і сіно.