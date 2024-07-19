Найкращі чайні парфуми для чоловіків, щоб залишатися свіжими цього літа

Не тільки цитрусові парфуми можуть освіжити вас у сонячні дні. Деякі зелені, свіжі та ніжні чайні парфуми можуть стати вашим найкращим літнім союзником.

Літня спека потребує особливих рішень, щоб залишатися свіжим і доглянутим. Чайні парфуми для чоловіків не лише забезпечують довготривалу свіжість, але й додають нотку вишуканості вашому образу. Ось кілька вдалих прикладів.

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Найкращі чайні аромати для чоловіків

Найбільш освіжаючий – Thé Yulong від Armani Privé, 2020. Ольфакторний профіль: зелений ароматний. Верхні ноти: мандарин, петітгрейн і кардамон. Ноти серця: зелений чай, чорний чай, флердоранж і жасмин. Базові ноти: ветівер, амбра, ірис.

Ольфакторний профіль: зелений ароматний. Верхні ноти: мандарин, петітгрейн і кардамон. Ноти серця: зелений чай, чорний чай, флердоранж і жасмин. Базові ноти: ветівер, амбра, ірис. Велика класика – Eau parfumée au thé vert від Bulgari, 1992. Ольфакторний профіль: цитрусовий ароматний. Верхні ноти: бергамот, кардамон, лимон, коріандр, флердоранж і мандарин. Ноти серця: жасмин, конвалія і болгарська троянда. Базові ноти: зелений чай, мускус, кедр, цінні породи дерева, сандал і амбра.

Деякі свіжі чайні парфуми можуть стати вашим найкращим союзником улітку / Колаж 24 Каналу фото freepik