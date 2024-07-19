Лучшие чайные духи для мужчин, чтобы оставаться свежими этим летом
19 июля 2024, 21:32Читати новину українською
Источник:GQ
Не только цитрусовые духи могут освежить вас в солнечные дни. Некоторые зеленые, свежие и нежные чайные духи могут стать вашим лучшим летним союзником.
Летняя жара требует особых решений, чтобы оставаться свежим и ухоженным. Чайные духи для мужчин не только обеспечивают долговременную свежесть, но и добавляют нотку изысканности вашему образу. Вот несколько удачных примеров.
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Лучшие чайные ароматы для мужчин
- Самый освежающий – Thé Yulong от Armani Privé, 2020. Ольфакторный профиль: зеленый ароматный. Верхние ноты: мандарин, петитгрейн и кардамон. Ноты сердца: зеленый чай, черный чай, флердоранж и жасмин. Базовые ноты: ветивер, амбра, ирис.
- Великая классика – Eau parfumée au thé vert от Bulgari, 1992. Ольфакторный профиль: цитрусовый ароматный. Верхние ноты: бергамот, кардамон, лимон, кориандр, флердоранж и мандарин. Ноты сердца: жасмин, ландыш и болгарская роза. Базовые ноты: зеленый чай, мускус, кедр, ценные породы дерева, сандал и амбра.
- Самый эфирный – Thé Amara от Van Cleef & Arpels, 2023. Ольфакторный профиль: ароматный, цветочный. Верхние ноты: бергамот, чай, мята и розовый перец. Ноты сердца: роза и душистый горошек. Базовые ноты: белый мускус, кедр и кашемировое дерево.
- Держатся дольше всего – Wulong Cha от Nishane, 2015. Ольфакторный профиль: ароматная зелень. Верхние ноты: бергамот, апельсин, мандарин и лицея кубеба. Средние ноты: чай улун и мускатный орех. Базовые ноты: инжир и мускус.
- Самый расслабляющий – Matcha Meditation от Maison Margiela, 2021. Ольфакторный профиль: ароматный. Верхние ноты: зеленый чай, бергамот и мандарин. Ноты сердца: жасмин, мате, апельсиновый цвет и чай матча. Базовые ноты: белый шоколад, мох и кедр.
- Можно носить круглый год – Thé Noir 29 от Le Labo, 2015. Ольфакторный профиль: ароматный. Верхние ноты: инжир, лавровый лист и бергамот. Ноты сердца: кедр, ветивер и мускус. Базовые ноты: табак и сено.