Лучшие чайные духи для мужчин, чтобы оставаться свежими этим летом

Не только цитрусовые духи могут освежить вас в солнечные дни. Некоторые зеленые, свежие и нежные чайные духи могут стать вашим лучшим летним союзником.

Летняя жара требует особых решений, чтобы оставаться свежим и ухоженным. Чайные духи для мужчин не только обеспечивают долговременную свежесть, но и добавляют нотку изысканности вашему образу. Вот несколько удачных примеров.

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Лучшие чайные ароматы для мужчин

Самый освежающий – Thé Yulong от Armani Privé, 2020. Ольфакторный профиль: зеленый ароматный. Верхние ноты: мандарин, петитгрейн и кардамон. Ноты сердца: зеленый чай, черный чай, флердоранж и жасмин. Базовые ноты: ветивер, амбра, ирис.

Ольфакторный профиль: зеленый ароматный. Верхние ноты: мандарин, петитгрейн и кардамон. Ноты сердца: зеленый чай, черный чай, флердоранж и жасмин. Базовые ноты: ветивер, амбра, ирис. Великая классика – Eau parfumée au thé vert от Bulgari, 1992. Ольфакторный профиль: цитрусовый ароматный. Верхние ноты: бергамот, кардамон, лимон, кориандр, флердоранж и мандарин. Ноты сердца: жасмин, ландыш и болгарская роза. Базовые ноты: зеленый чай, мускус, кедр, ценные породы дерева, сандал и амбра.

Некоторые свежие чайные духи могут стать вашим лучшим союзником летом / Коллаж 24 Канала фото freepik