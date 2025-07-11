Упевненість та розкіш в одному флаконі: 3 найкращі чоловічі парфуми від Армані

Джорджо Армані, безсумнівно, вважається легендарним італійським дизайнером. Парфуми від Armani з’явились на світ у 1982 році, поєднуючи у собі справжню розкіш, вишуканість, а також універсальність.

Й у день народження Джорджо Армані, який він відзначає 11 липня, 24 Канал назве три аромати від Armani, серед яких кожен чоловік може знайти варіант для себе. Нехай ваша колекція парфумів поповниться витонченим ароматом, який підкреслить ваш характер і нестримний дух.

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Які парфуми Армані купити чоловікові?

Acqua di Gio Pour Homme



Acqua di Gio Pour Homme / Фото Armani

Ноти: бергамот, морські ноти, кедр, а також мускус.

Це свіжий, чистий, морський аромат. Він виділяється цитрусовими та деревними акордами.

Якщо говорити про стійкість, то тримається цей парфум упродовж 6 – 8 годин. А його шлейф – помірний.

Личитиме цей аромат для чоловіків від 20 до 50 років, які цінують свіжість. А носити його варто на щодень, в офіс або для літніх прогулянок. Ідеальна пора – весна та літо.

Що ми рекомендуємо? Наносьте на чисту шкіру, а також поєднуйте цей аромат зі стилем кежуал.

Code Profumo



Code Profumo / Фото Armani

Ноти: мандарин, кардамон, боби тонка та амбра.

Перед нами теплий, чуттєвий аромат. Він вирізняється солодкими та пряними нотами.

Якщо говорити про стійкість, то тримається він упродовж 8 – 10 годин. Водночас слід бути готовими до того, що його шлейф інтенсивний.

Пасуватиме цей аромат чоловікам від 25 до 45 років, які цінують вишукані образи. А от носити його варто на побачення, вечірні заходи, а також бізнес-вечері. Правда, він надто інтенсивний для спекотної погоди, тому відкладіть його на прохолодні дні або осінь чи зиму.

Що ми рекомендуємо? Цей парфум краще наносити на шию. А ще він чудово підійде до костюмів. Так-так, усюди ці кляті костюми, і не кажіть.

Stronger With You



Stronger With You / Фото Armani

Ноти: кардамон, ананас, ваніль, а також каштан.

Цей парфум має солодкуватий, романтичний аромат з пряними та фруктовими акцентами. Тримається він упродовж 8 – 12 годин, а його шлейф – виражений.

Цей аромат для молодших чоловіків – від 20 до 35 років. Його варто носити на побачення, вечірки та неформальні зустрічі. А найкраще він розкривається восени та взимку.

Що ми рекомендуємо? Для максимального ефекту достатньо буде 1 – 2 розпилень парфуму. Ідеально його носити зі стилем кежуал або смарткежуал.

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Наостанок нагадаємо, що слід бути максимально обережними, щоб не придбати підробку. Тож обирайте парфуми в офіційних представників. Також не кидайтесь на надто спокусливі ціни. Це один із показників того, що з високою ймовірністю вас можуть надурити.