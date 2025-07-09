Один із них у тіктоці поділився своїми порадами, назвавши 5 найкращих чоловічих стрижок для спекотного сезону 2025 року. 24 Канал перекаже їх завдяки als_hair_clinic.

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5 найкращих літніх зачісок для чоловіків, за порадами експерта

Кроп – універсальна стрижка, яка пасує 80% чоловіків. Це коротка зачіска з текстурованим верхом і виголеними боками, що забезпечує свіжий вигляд. Вона легка в укладанні – достатньо трохи воску чи гелю, щоб підкреслити текстуру. Ідеальна для активного літнього ритму, пляжу та навіть вечірки.

Це коротка зачіска з текстурованим верхом і виголеними боками, що забезпечує свіжий вигляд. Вона легка в укладанні – достатньо трохи воску чи гелю, щоб підкреслити текстуру. Ідеальна для активного літнього ритму, пляжу та навіть вечірки. Баз-кад – супер коротка стрижка, виконана машинкою у 3 – 6 міліметрів. Вона майже не потребує догляду: вимив голову – і все готово. Ця зачіска підкреслює риси обличчя та ідеально підходить для спекотної погоди, коли хочеться мінімалізму та прохолоди.

Вона майже не потребує догляду: вимив голову – і все готово. Ця зачіска підкреслює риси обличчя та ідеально підходить для спекотної погоди, коли хочеться мінімалізму та прохолоди. Цезар – стильна класика, яка повернулася у тренди. Короткий верх із рівним чубчиком та виголені боки створюють акуратний та сучасний образ. Цезар пасує для офісу чи неформальних подій, а догляд зводиться до регулярного підстригання кожні 3 – 4 тижні (щоб не писати про 2 – 3).

Наймодніші чоловічі зачіски літа 2025 року: дивіться відео als_hair_clinic

Варто знати Ось як сучасні чоловіки розуміють поняття "ідеальне тіло"

Сайдпарт – елегантна зачіска з боковим проділом, що додає вишуканості. Підходить для чоловіків, які цінують класичний стиль. Боки коротші, верх довший, що дозволяє укладати волосся набік за допомогою простих засобів. Ідеальна для ділових зустрічей чи на вечері.

Підходить для чоловіків, які цінують класичний стиль. Боки коротші, верх довший, що дозволяє укладати волосся набік за допомогою простих засобів. Ідеальна для ділових зустрічей чи на вечері. Френч кроп – розслаблений варіант кропу з довшим чубчиком, що злегка падає на чоло. Ця зачіска створює невимушений, але стильний образ, який пасує для літніх прогулянок. Потребує мінімального укладання, щоб мати природний вигляд.

Звісно, не всім пасують ці зачіски – через форму обличчя чи структуру волосся. У таких випадках барбер підбирає індивідуальну стрижку, яка буде комфортною і стильною.