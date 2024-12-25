Станьте зіркою Новорічної ночі з цими найкращими чоловічими парфумами

Настав час обирати правильні парфуми, щоб зустріти Новий рік. Чим же керуватися та які обрати, щоб вони пасували ідеально?

Щоб зробити правильний вибір найкращих парфумів для Новорічної ночі, на GQ врахували 2 аспекти. 24 Канал розповідає про них і про 4 аромати, які вдалося відібрати у підсумку.

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Найкращі чоловічі парфуми для зустрічі Нового року

По-перше, це мають бути хороші перехідні аромати, які працюють незалежно від того, чи носите ви їх вдень, чи вночі, чи навіть рано вранці, якщо вечірка затягнеться. Це означає, що в добірці не буде класичних надглибоких та важких парфумів, призначених для вечора, а будуть композиції, які мають баланс.

По-друге, це мають бути витончені аромати, які б відповідали духу Нового 2025 року. Які містять пару нетипових або фантазійних інгредієнтів, співзвучних святковому настрою. І ось вони.

Чудові парфуми для чоловіків на зимові свята / Фото виробників