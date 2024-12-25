Станьте зіркою Новорічної ночі з цими найкращими чоловічими парфумами
Настав час обирати правильні парфуми, щоб зустріти Новий рік. Чим же керуватися та які обрати, щоб вони пасували ідеально?
Щоб зробити правильний вибір найкращих парфумів для Новорічної ночі, на GQ врахували 2 аспекти. 24 Канал розповідає про них і про 4 аромати, які вдалося відібрати у підсумку.
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Найкращі чоловічі парфуми для зустрічі Нового року
По-перше, це мають бути хороші перехідні аромати, які працюють незалежно від того, чи носите ви їх вдень, чи вночі, чи навіть рано вранці, якщо вечірка затягнеться. Це означає, що в добірці не буде класичних надглибоких та важких парфумів, призначених для вечора, а будуть композиції, які мають баланс.
По-друге, це мають бути витончені аромати, які б відповідали духу Нового 2025 року. Які містять пару нетипових або фантазійних інгредієнтів, співзвучних святковому настрою. І ось вони.
Чудові парфуми для чоловіків на зимові свята / Фото виробників
- Black Phantom, Kilian. Будь-який аромат від цієї паризької фірми є синонімом вишуканості. Цей варіант – солодка і тепла композиція, яка дуже добре підійде тим чоловікам, що збираються зустрічати Новий рік в холодному місці, і де вечірка триватиме кілька годин. Поєднання рому, шоколаду, кави, мигдалю та карамелі роблять цей аромат більше схожим на вишукане свято, ніж на щось інше. Цікаво, що натхненням для творців цього парфуму послужило відкрите море і піратські кораблі.
- Infusion d'Iris, Prada. Для тих, хто любить квіткові аромати. Головний герой – елегантна квітка ірису, яку супроводжують цитрусові аромати (верхні ноти) і більш таємничі та глибокі акорди в фонових нотах, такі як ладан, бензоїн і ветівер. Чоловікам, які виділяються акуратністю в образі, варто зупинити свій вибір на цих парфумах, незалежно від того, чи зустрічають вони 2025 рік з романтичною вечерею, чи з великою вечіркою.
- Night Sky, Perry Ellis. Фужерний аромат, що вирізняється ароматичною чистотою. До складу входять такі основні інгредієнти: бергамот, лаванда, герань, мох і ветівер. Акцент фантазії забезпечує сольовий акорд. Цей аромат для чоловіків, які збираються провести Новорічну ніч у теплому місці з м'яким кліматом вечорами.
- Bleu de Chanel Parfum, Chanel. Класика чоловічої парфумерії, яка, на думку цього французького будинку, є найбільш насиченою і вишуканою версією всієї колекції. Цитрусові та деревні ноти створюють тандем, який не має слабких місць і ідеально підходить для чоловічої шкіри. Незалежно від того, чи будете ви святкувати Новий рік 2025 з родиною, з друзями або з особливою людиною, цей аромат пасуватиме ідеально. Інгредієнти – бергамот і лимон, лаванда і зелені ноти, кедр, сандал і амбра (синтетична суміш бурштину і деревини).