Але Creed має й інші цікаві варіанти, свіжі та елегантні. 24 Канал із посиланням на GQ пропонує огляд найкращих.

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Путівник по найкращих парфумах Creed для чоловіків

Creed Aventus (2010). Ольфакторний профіль – фруктовий. Верхні ноти: бергамот, лимон, рожевий перець, чорна смородина і яблуко. Ноти серця: ананас, пачулі та жасмин. Базові ноти: береза і мускус. Найбільш відомий завдяки своїй оригінальній ананасовій ноті, Creed Aventus є одним з найпопулярніших чоловічих парфумів останніх років. Прогуляйтеся шикарними районами Лондона, і ви точно відчуєте його.

Ольфакторний профіль – фруктовий. Верхні ноти: бергамот, лимон, рожевий перець, чорна смородина і яблуко. Ноти серця: ананас, пачулі та жасмин. Базові ноти: береза і мускус. Найбільш відомий завдяки своїй оригінальній ананасовій ноті, Creed Aventus є одним з найпопулярніших чоловічих парфумів останніх років. Прогуляйтеся шикарними районами Лондона, і ви точно відчуєте його. Creed Original Vetiver (2004). Ольфакторний профіль – ароматний. Верхні ноти: імбир, лимон і зелень. Ноти серця: ветівер, коріандр і кипарис. Базові ноти: білий мускус, кедр і гваякове дерево. Original Vetiver – один з найсвіжіших парфумів у цій добірці, і, безумовно, сподобається кожному. Смачні цитрусові та зелені ноти в поєднанні з деревними надають освіжаючого та елегантного характеру. Рекомендуємо для повсякденного носіння за будь-яких обставин.

Ольфакторний профіль – ароматний. Верхні ноти: імбир, лимон і зелень. Ноти серця: ветівер, коріандр і кипарис. Базові ноти: білий мускус, кедр і гваякове дерево. Original Vetiver – один з найсвіжіших парфумів у цій добірці, і, безумовно, сподобається кожному. Смачні цитрусові та зелені ноти в поєднанні з деревними надають освіжаючого та елегантного характеру. Рекомендуємо для повсякденного носіння за будь-яких обставин. Creed Green Irish Tweed (1985). Ольфакторний профіль – деревні. Верхні ноти: вербена та ірис. Ноти серця: лист фіалки. Базові ноти: амбра і сандал. Чудова класика від Creed, з відсилкою до кутюрної спадщини будинку, Green Irish Tweed випромінює свіжість та елегантність завдяки нотам лимона, м'яти та лаванди. Потужний фірмовий аромат.

Добірка найкращих парфумів для чоловіків від Creed / Дивіться фото виробника