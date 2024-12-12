Але Creed має й інші цікаві варіанти, свіжі та елегантні. 24 Канал із посиланням на GQ пропонує огляд найкращих.
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Путівник по найкращих парфумах Creed для чоловіків
- Creed Aventus (2010). Ольфакторний профіль – фруктовий. Верхні ноти: бергамот, лимон, рожевий перець, чорна смородина і яблуко. Ноти серця: ананас, пачулі та жасмин. Базові ноти: береза і мускус. Найбільш відомий завдяки своїй оригінальній ананасовій ноті, Creed Aventus є одним з найпопулярніших чоловічих парфумів останніх років. Прогуляйтеся шикарними районами Лондона, і ви точно відчуєте його.
- Creed Original Vetiver (2004). Ольфакторний профіль – ароматний. Верхні ноти: імбир, лимон і зелень. Ноти серця: ветівер, коріандр і кипарис. Базові ноти: білий мускус, кедр і гваякове дерево. Original Vetiver – один з найсвіжіших парфумів у цій добірці, і, безумовно, сподобається кожному. Смачні цитрусові та зелені ноти в поєднанні з деревними надають освіжаючого та елегантного характеру. Рекомендуємо для повсякденного носіння за будь-яких обставин.
- Creed Green Irish Tweed (1985). Ольфакторний профіль – деревні. Верхні ноти: вербена та ірис. Ноти серця: лист фіалки. Базові ноти: амбра і сандал. Чудова класика від Creed, з відсилкою до кутюрної спадщини будинку, Green Irish Tweed випромінює свіжість та елегантність завдяки нотам лимона, м'яти та лаванди. Потужний фірмовий аромат.
Добірка найкращих парфумів для чоловіків від Creed / Дивіться фото виробника
- Creed Silver Mountain Water (1995). Ольфакторний профіль – ароматний. Верхні ноти: бергамот і мандарин. Ноти серця: чай і чорна смородина. Базові ноти: мускус, сандал, петитгрейн і гальбанум. Натхненний швейцарськими Альпами, аромат Silver Mountain Water та його чарівні чайні ноти створені для того, щоб подарувати вам ковток свіжого повітря. Це найбільш освіжаючий аромат в цій статті, і найсолодший.
- Creed Royal Oud (2011). Ольфакторний профіль – шкіра. Верхні ноти: лайм, бергамот і гальбанум. Ноти серця: безсмертник і пачулі. Базові ноти: ваніль, замша, геліотроп і амбра. Аромат випущений на початку 2010 та виправдовує свою видатну назву. Завдяки свіжим зеленим верхнім нотам, Royal Oud вирізняється з-поміж багатьох удових парфумів, часто дуже потужних. Він більш повітряний і вишуканий, але достатньо розкішний, тож його варто приберегти для найсміливіших та особливих випадків.
- Creed Centaurus (2024). Ольфакторний профіль – пряний східний. Верхні ноти: кориця, тютюн, кардамон і рожевий перець. Ноти серця: жасмин, герань, пачулі та сандал. Базові ноти: ваніль, бензоїн, боби тонка, амброксан і бальзам толу. У 2024 році Creed розширив свою колекцію амбрових ароматів кількома творіннями, серед яких і цей парфум – Centaurus. Смола без запаху, яку використовують в ювелірних виробах, у парфумерії асоціюється з теплими, насиченими нотами. В цьому випадку мова про спеції, ваніль, тютюн, боби тонка, бензоїн та інші. Його наносять для шикарного вечора, щоб нікого навколо не залишити байдужим.