Ось парфуми для чоловіка з гарним смаком на дощовий день
Джерело:GQ
Говорити про чоловічі парфуми з апелюванням до гарного смаку – справа делікатна. Що може зробити один аромат кращим за інший? Хто здатен визначити таку різницю і статус? Насправді все зводиться до нашого власного судження.
Судження, здатного розпізнати наші особливі інтереси й приймати момент, в якому ми живемо. Отже, ми повинні розуміти, що гарний смак не має заздалегідь встановлених правил, а формується з часом і відразу впізнається у всіх, хто демонструє його природно.
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Словом, гарний смак – це інструмент, який дозволяє нам бути в курсі того, що є в моді, приймаючи те, що сьогодні прийнятні різні типи краси. З огляду на це, ось, на нашу думку, найкращі парфуми, які характеризують чоловіків із хорошим смаком.
4 чоловічі парфуми на дощові дні
Це про інгредієнти найвищої якості, про тенденції сьогодення і майбутнього, про доречну розкіш. Це про аромати, які ідеально підходять для літніх дощових днів завдяки заспокійливому, таємничому, чуттєвому й інтелектуальному стилю.
- BVLGARI Man Rain Essence EDP. Це чудовий аромат для будь-якої пори року, але особливо доречний під час літнього дощу. Він має свіжий відтінок для чоловіків, які люблять чистий аромат, але водночас в ньому є щось чуттєво мужнє. Ноти: зелений чай, апельсин, біле латаття, мускус, гваякове дерево й амбра.
- Bleu de Chanel. Цей аромат ми зазвичай носимо ввечері, ба й під час дощу він працює бездоганно. Він завжди підкреслює чуттєву мужність і спокусливу силу. Ноти: грейпфрут, лимон, м'ята, рожевий перець, імбир, мускатний горіх, жасмин, Iso E Super, ладан, ветівер, кедр, сандал, пачулі, лабданум і білий мускус.
- Prada L'Homme EDT. Поєднання бурштину, який додає маскулінності, якої ми так потребуємо в ці дощові дні, і квіткових нот, які виділяються у вологих умовах. Ідеальний вдень в офісі або на розслабленому обіді, а також на елегантній вечері або на каві з коханою людиною. Ноти: неролі, чорний перець, кардамон, насіння моркви, ірис, фіалка, герань, мате, амбра, кедр, сандал і пачулі.
- Dior Fahrenheit. Аромат легкий і свіжий, класичний чоловічий парфум, який існує вже не одне десятиліття, ідеальний для будь-якого хлопця, що хоче відчувати себе впевненим і сильним. І добре поєднується з будь-яким віком і стилем. Ноти: цвіт мускату, лаванда, кедр, ромашка, мандарин, цвіт глоду, бергамот, лимон, листя фіалки, мускатний горіх, кедр, сандал, гвоздика, жимолость, жасмин, конвалія, шкіра, ветівер, мускус, амбра, пачулі і боби Тонка.