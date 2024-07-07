Вот духи для мужчины с хорошим вкусом на дождливый день
Источник:GQ
Говорить о мужских духах с апеллированием к хорошему вкусу – дело деликатное. Что может сделать один аромат лучше другого? Кто способен определить такую разницу и статус? На самом деле все сводится к нашему собственному суждению.
Суждение, способного распознать наши особые интересы и принимать момент, в котором мы живем. Итак, мы должны понимать, что хороший вкус не имеет заранее установленных правил, а формируется со временем и сразу узнается у всех, кто демонстрирует его естественно.
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Словом, хороший вкус – это инструмент, который позволяет нам быть в курсе того, что есть в моде, принимая то, что сегодня приемлемы разные типы красоты. Учитывая это, вот, по нашему мнению, лучшие духи, которые характеризуют мужчин с хорошим вкусом.
4 мужских парфюма на дождливые дни
Это про ингредиенты высочайшего качества, про тенденции настоящего и будущего, про уместную роскошь. Это об ароматах, которые идеально подходят для летних дождливых дней благодаря успокаивающему, таинственному, чувственному и интеллектуальному стилю.
- BVLGARI Man Rain Essence EDP. Это замечательный аромат для любого времени года, но особенно уместен во время летнего дождя. Он имеет свежий оттенок для мужчин, которые любят чистый аромат, но в то же время в нем есть что-то чувственно мужественное. Ноты: зеленый чай, апельсин, белая кувшинка, мускус, гваяковое дерево и амбра.
- Bleu de Chanel. Этот аромат мы обычно носим вечером, но и в дождь он работает безупречно. Он всегда подчеркивает чувственную мужественность и соблазнительную силу. Ноты: грейпфрут, лимон, мята, розовый перец, имбирь, мускатный орех, жасмин, Iso E Super, ладан, ветивер, кедр, сандал, пачули, лабданум и белый мускус.
- Prada L'Homme EDT. Сочетание янтаря, который добавляет маскулинности, в которой мы так нуждаемся в эти дождливые дни, и цветочных нот, которые выделяются во влажных условиях. Идеален днем в офисе или на расслабленном обеде, а также на элегантном ужине или на кофе с любимым человеком. Ноты: нероли, черный перец, кардамон, семена моркови, ирис, фиалка, герань, мате, амбра, кедр, сандал и пачули.
- Dior Fahrenheit. Аромат легкий и свежий, классический мужской парфюм, который существует уже не одно десятилетие, идеален для любого парня, что хочет чувствовать себя уверенным и сильным. И хорошо сочетается с любым возрастом и стилем. Ноты: цвет муската, лаванда, кедр, ромашка, мандарин, цвет боярышника, бергамот, лимон, листья фиалки, мускатный орех, кедр, сандал, гвоздика, жимолость, жасмин, ландыш, кожа, ветивер, мускус, амбра, пачули и бобы Тонка.