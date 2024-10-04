Для елегантності та тепла: 5 чоловічих парфумів, натхненних віскі

Погода стає все більш прохолодною, тож саме час користуватися теплими ароматами. Деревні, димчасті, солодкі, медові тощо – усе це чудово, але чому б не віскі?

Мовиться не про запах алкоголю, а більше про затишну атмосферу улюбленого бару та дубових бочок. Тож якщо у вас є спокуса пахнути віскі, знайте, що це можливо. GQ відібрали на свій смак 5 найкращих ароматів.

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5 найкращих ароматів з думкою про віскі

Old Fashioned, Kilian Paris, 2024. Верхні ноти: пшениця, давана. Ноти серця: безсмертник, кедр. Базові ноти: баум дю толу, стиракс. Аромат натхненний, як ви здогадалися, відомим коктейлем – теплий, пряний, з фруктово-солодкими нотами, зокрема, стиглих яблук.

Верхні ноти: пшениця, давана. Ноти серця: безсмертник, кедр. Базові ноти: баум дю толу, стиракс. Аромат натхненний, як ви здогадалися, відомим коктейлем – теплий, пряний, з фруктово-солодкими нотами, зокрема, стиглих яблук. The Dandy, Penhaligon's, 2024. Верхні ноти: малина, цитрон, бергамот. Ноти серця: дуб, віскі, кедр. Базові ноти: амброксан, пачулі. Цей аромат відкривається фруктовою нотою малини й цитрусових, яка швидко зникає, поступаючись місцем деревній сиропній ідентичності, що нагадує про дубові бочки з віскі. Стриманий і витончений.

Якщо хочете пахнути віскі, знайте – це можливо з цими парфумами / Фото виробників