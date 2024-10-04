Для елегантності та тепла: 5 чоловічих парфумів, натхненних віскі
4 жовтня 2024, 21:05Читать новость на русском
Джерело:GQ
Погода стає все більш прохолодною, тож саме час користуватися теплими ароматами. Деревні, димчасті, солодкі, медові тощо – усе це чудово, але чому б не віскі?
Мовиться не про запах алкоголю, а більше про затишну атмосферу улюбленого бару та дубових бочок. Тож якщо у вас є спокуса пахнути віскі, знайте, що це можливо. GQ відібрали на свій смак 5 найкращих ароматів.
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5 найкращих ароматів з думкою про віскі
- Old Fashioned, Kilian Paris, 2024. Верхні ноти: пшениця, давана. Ноти серця: безсмертник, кедр. Базові ноти: баум дю толу, стиракс. Аромат натхненний, як ви здогадалися, відомим коктейлем – теплий, пряний, з фруктово-солодкими нотами, зокрема, стиглих яблук.
- The Dandy, Penhaligon's, 2024. Верхні ноти: малина, цитрон, бергамот. Ноти серця: дуб, віскі, кедр. Базові ноти: амброксан, пачулі. Цей аромат відкривається фруктовою нотою малини й цитрусових, яка швидко зникає, поступаючись місцем деревній сиропній ідентичності, що нагадує про дубові бочки з віскі. Стриманий і витончений.
Якщо хочете пахнути віскі, знайте – це можливо з цими парфумами / Фото виробників
- Gentleman Réserve Privée, Givenchy, 2022. Верхні ноти: бергамот. Ноти серця: ірис, каштан. Базові ноти: віскі, деревні ноти, амбра. Аромат Gentleman від Givenchy з'явився в середині 1970-х і відтоді неодноразово переосмислювався. Варіант Réserve Privée є коктейлем ірису, каштана та віскі та став улюбленим серед впливових людей.
- Baraonda, Nasomatto, 2016. Верхні ноти: кориця. Ноти серця: фінік, безсмертник. Базові ноти: амбра, перуанський бальзам, кедр, мускус, пачулі. Не бійтеся заходити у двері бутиків, що спеціалізуються на нішевих ароматах. Цей варіант – один із найбільш апетитних.
- Nefs, Nishane, 2019. Верхні ноти: мед, шафран, інжир, фіалка, шавлія. Середні: троянда, османтус, мускатний горіх, жасмин, герань. Базові: уд, віскі, ваніль, шкіра, кедр, амбра. Останній варіант для тих, хто має необмежений бюджет і дуже гарний смак. Окрім очікуваних нот шафрану і троянди, Nefs виділяється своїм багатим ароматом – шкіряним, квітковим і медовим одночасно. Його справді хочеться відчути – ще раз і ще.