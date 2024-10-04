Для элегантности и тепла: 5 мужских духов, вдохновленных виски
4 октября 2024, 21:05Читати новину українською
Источник:GQ
Погода становится все более прохладной, поэтому самое время пользоваться теплыми ароматами. Древесные, дымчатые, сладкие, медовые и так далее – все это прекрасно, но почему бы не виски?
Речь идет не о запахе алкоголя, а больше об уютной атмосфере любимого бара и дубовых бочек. Поэтому если у вас есть соблазн пахнуть виски, знайте, что это возможно. GQ отобрали на свой вкус 5 лучших ароматов.
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5 лучших ароматов с мыслью о виски
- Old Fashioned, Kilian Paris, 2024. Верхние ноты: пшеница, давана. Ноты сердца: бессмертник, кедр. Базовые ноты: баум дю толу, стиракс. Аромат вдохновлен, как вы догадались, известным коктейлем – теплый, пряный, с фруктово-сладкими нотами, в частности, спелых яблок.
- The Dandy, Penhaligon's, 2024. Верхние ноты: малина, цитрон, бергамот. Ноты сердца: дуб, виски, кедр. Базовые ноты: амброксан, пачули. Этот аромат открывается фруктовой нотой малины и цитрусовых, которая быстро исчезает, уступая место древесной сиропной идентичности, напоминающей о дубовых бочках с виски. Сдержанный и утонченный.
Если хотите пахнуть виски, знайте – это возможно с этими духами / Фото производителей
- Gentleman Réserve Privée, Givenchy, 2022. Верхние ноты: бергамот. Ноты сердца: ирис, каштан. Базовые ноты: виски, древесные ноты, амбра. Аромат Gentleman от Givenchy появился в середине 1970-х и с тех пор неоднократно переосмысливался. Вариант Réserve Privée представляет собой коктейль ириса, каштана и виски и стал любимым среди влиятельных людей.
- Baraonda, Nasomatto, 2016. Верхние ноты: корица. Ноты сердца: финик, бессмертник. Базовые ноты: амбра, перуанский бальзам, кедр, мускус, пачули. Не бойтесь заходить в двери бутиков, специализирующихся на нишевых ароматах. Этот вариант – один из самых аппетитных.
- Nefs, Nishane, 2019. Верхние ноты: мед, шафран, инжир, фиалка, шалфей. Средние: роза, османтус, мускатный орех, жасмин, герань. Базовые: уд, виски, ваниль, кожа, кедр, амбра. Последний вариант для тех, кто имеет неограниченный бюджет и очень хороший вкус. Кроме ожидаемых нот шафрана и розы, Nefs выделяется своим богатым ароматом – кожаным, цветочным и медовым одновременно. Его действительно хочется почувствовать – еще раз и еще.