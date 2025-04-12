Науковці назвали конкретні вправи, які треба виконувати для покращення пам'яті

Щоб покращити пам'ять, потрібно читати, вчитися, вдаватися до різних інтелектуальних ігор тощо. Важливі також спілкування та прогулянки на свіжому повітрі – але не тільки.

Заняття спортом для правильного функціонування нашого мозку так само критичні. Які саме? 24 Канал із посиланням на GQ має відповідь, обгрунтовану науковим дослідженням.

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Як покращити пам'ять і піклуватися про неї щодня: поради експертів

Науковці постійно вивчають впливи фізичної активності на роботу мозку, шукаючи ті вправи, які є найбільш корисними. Відомо, що силові та кардіотренування є важливими, але є ще 2 види, які варто спробувати.

Нейробіолог Ед Ергенцінгер назвав їх, спираючись на дані нещодавнього дослідження Бена Сінгха з Університетом Південної Австралії. Це йога і тайцзи. Вони чудово підходять для поліпшення пам'яті та роботи мозку.

Які вправи є найбільш корисними для розуму? Наука має відповідь / Фото freepik

І це не стільки через фізичні зусилля, вони там не надпотужні, скільки через те, що вони пропонують "складні схеми рухів, практики усвідомленості та підвищену розумову концентрацію". А от ці всі фактори здатні "сприяти когнітивній стимуляції незалежно від фізичних навантажень".

Тайцзи, зокрема, корисна для пам'яті, бо вимагає точного запам'ятовування кожного руху, а потім їхньої послідовності. Те саме стосується йоги, хоча щодо неї вчені акцентують на зв'язку між розумом і тілом на додаток до дихальних вправ.

Отже, навіть найбільш м'які та розслаблюючі заняття можуть мати значний вплив на когнітивні функції, незалежно від того, скільки вам років і в якій ви фізичній формі. І все, що вам для початку треба – записатися на заняття або практикувати вдома.

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