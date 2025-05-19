Від ожиріння до атлета за 12 місяців: історія чоловіка, що здійснив дивовижну трансформацію

На певному етапі свого життя цей чоловік, за його ж словами, досяг дна – мав серйозні проблеми зі здоров'ям і відчував, що виходу немає. Але він знайшов рішення, що змінило все та стало початком подорожі стійкості та трансформації.

Це Найрон Сантос Феліпе, і ось що він зробив – змінив раціон та вдався до силових тренувань. 28-річний хлопець із Бразилії зробив те, що й сам вважав неможливим. 24 Канал із посиланням на Bored Panda перекаже його історію.

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Найрон Сантос розповів про свій шлях до схуднення на понад 50 кілограмів

Передовсім Найрон запровадив для себе дієту, багату на білки та корисні жири. У середньому він споживав 800 грамів курятини, 600 грамів рису, 8 яєць і багато овочів на день. Це чоловік зробив легко, а от емоційні та фізичні виклики були складнішими.

Спершу він вирішив ізолювати себе від спілкування, хоч і працював у цифровому маркетингу. Найрон видалив усі свої акаунти в соціальних мережах і почав тренуватися вдома – здебільшого через сором.

Це був період інтенсивної саморефлексії та зосередженості, адже чоловік поставив своє здоров'я на перше місце з-поміж усього. Він активно взявся за силові та гіпертрофічні тренування, створив власну тренувальну базу, і зрештою наростив силу та м'язи, а попри те – психологічну стійкість.



Квінтесенція подорожі стійкості та трансформації Найрона Сантоса Феліпе / Фото nayronfsantos

Розмірковуючи про поради, які б він дав іншим, хто має схожі виклики, Найрон сказав, що передовсім треба правильно налаштуватися, не обговорювати ні з ким свої плани та дієту – але показувати результати.

Як я кажу своїм друзям, акула відчуває запах крові здалеку. Ті, хто хоче завдати вам болю або знищити вас, точно знають, що робити,

– пояснив цю пораду Сантос.

Він акцентує на силі тихої рішучості та важливості тримати особисті цілі при собі, працюючи задля їх досягнення.

Зауважмо, що Найрон вирішив худнути після низки складних особистих випробувань. Це був серцевий напад у 26 років, ще й під час піка депресії та втрати бізнесу через пандемію. Тоді він набрав понад 60 кілограмів, та зрештою настав кризовий момент, що став переломним. І в підсумку за 12 місяців він досяг трансформації, яка змінила його здоров'я та світогляд.