Джон Кразінськи, посунься: ще 16 найсексуальніших чоловіків, які потрапили у рейтинг People

Читачі журналу People голосували за "Найсексуальнішого чоловіка з нині живих". Переможцем став актор Джон Кразінські. Крім того, редакція виокремила з десяток номінацій.

І 24 Канал, посилаючись на журнал People, розповість, кого ще можна і потрібно вважати найсексуальнішими чоловіками 2024 року. Коротко пройдімось по кожній з номінацій!

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Звернімо увагу! За учасників цьогорічного рейтингу віддали близько 350 тисяч голосів. Саме ж видання запропонувало 15 номінацій, в яких обирали найкращих!

Найсексуальніший майстер на всі руки: Чіп Гейнс

Він може виправити розбите серце – і все, що завгодно, що потребує ремонту! Будівельні навички зірки HGTV Чіпа Гейнса (і солодкі стосунки з дружиною Джоанною) означали, що він неодмінно здобуде перемогу в цій категорії, до якої увійшли брати-власники нерухомості Джонатан і Дрю Скотт, Тай Пеннінгтон і Джонатан Найт.

Чіп Гейнс показує, на що здатний: дивіться відео

Найсексуальніша зірка, яка довго живе у шлюбі: Тім Макгроу

Всі хлопці в цій категорії (включаючи Дензела Вашингтона, Кевіна Бейкона і Теда Денсона) щасливо прожили в шлюбі 25 років і більше, але саме завдяки прекрасній музиці, яку Тім Макгроу створює разом з дружиною Фейт Хілл, читачі проголосували за нього на першому місці.

Голос Тіма Макгроу подобається не лише його дружині: дивіться відео

Найсексуальніший красень 90-х

Коли справа доходить до голосування за найкращого красеня 90-х, читачі просто хотіли Мура – Шемара Мура, тобто! Зірка спецназу і новоспечений батько змусив шанувальників пітніти з моменту його дебюту в серіалі "Жити окремо". Друге місце посіли Бенджамін Братт, Метт Діллон та Ітан Хоук.



Шемар Мур вражає своєю фізичною формою / Фото з фансторінки Мура в інстаграмі

Найсексуальніша зірка літнього бойовика

Не перекручуйте: Глен Пауелл, можливо, і мав цього року одну сексуальну роль за іншою (між "Будь-хто, крім тебе", "Найманим вбивцею" і "Твістерами"), але ми все одно розділили б відро попкорну з Раяном Гослінгом ("Падший хлопець"), Г'ю Джекманом і Раяном Рейнольдсом ("Дедпул і Росомаха"), які посіли другі місця, будь-коли.

Глен Пауелл не залишить нікого байдужим / фото з інстаграму Пауелла

Найсексуальніший фієро

Всі ці хлопці дуже привабливі, але саме Фієро Джонатана Бейлі в майбутній екранізації змусив ваші серця кинути виклик гравітації. (Хоча у редакції People з задоволенням пішли б на "Танці по життю" з Теєм Діггсом, Джоуї Макінтайром або Аароном Твейтом).

Джонатан Бейлі стильний і сексуальний / Фото з інстаграму Бейлі

Найсексуальніший ведучий ток-шоу: Марк Консуелос

Конкуренція між ведучими "Live with Kelly & Mark" Марком Консуелосом і Джиммі Феллоном була неабиякою – атакуюча реклама і все таке! – але, зрештою, Консуелоса неможливо було перемогти, коли мова йшла про те, як він тліє під час світської бесіди в категорії, до якої також увійшли Маріо Лопес і Сет Мейерс.

Марк Консуелос обожнює відпочинок на яхті / Фото з інстаграму Консуелоса

Найсексуальніший собачий тато: Макс Грінфілд

Назвіть це цуценячим коханням! Чарівна собака-рятівник Дарлін допомогла зірці серіалу "Нові дівчата" Максу Грінфілду перемогти в конкурсі, де були представлені сексуальні хлопці Сіму Лю, Джастін Теру та Дейв Баутіста, а також їхні милі собачі компаньйони.

Макса Грінфілда називають найсексуальнішим собачим татом / Фото з інстаграму Грінфілда

Робить BRAT найсексуальнішим: Джо Джонас

Точне визначення поняття "Brat" було важко дати, але нахабна присутність Джо Джонаса в соціальних мережах, зухвала поведінка і виконання танцю "Apple" Чарлі XCX принесли йому найбільше голосів у категорії, до якої увійшли Баррі Кеоган, Трой Сіван і Кайл МакЛахлан.

Джо Джонас активно веде свої соцмережі / Фото з інстаграму Джонаса

Найсексуальніші татуювання: Джеремі Аллен Вайт

У перервах між тренуваннями без сорочки в Лос-Анджелесі та рекламною кампанією Calvin Klein зірка "Ведмедя" Джеремі Аллен Вайт давав шанувальникам безліч можливостей помилуватися на татуювання – і це принесло йому перемогу над Post Malone, Bad Bunny та Neymar Júnior.

Джеремі Аллен Вайт прикрасив себе кількома тату / Фото Аллена Вайта

Найсексуальніший новий серцеїд: Джейкоб Елорді

О, Елорді! Душевна енергія та високий, смаглявий і привабливий Джейкоб Елорді, зірка "Ейфорії", практично створений для тих розкладних плакатів, які можна було придбати в журналі "Teen People". (Ми б залишили трохи місця на стіні і для інших красунчиків Ніколаса Галаціна, Гевіна Казалегно та Менні Хасінто!)

Джейкоб Елорді – зірка серіалу "Ейфорія" / Фото з фансторінки Елорді в інстаграмі

Найсексуальніший музикант: Гаррі Стайлз

Гаррі Стайлз вже знає, що перемога має солодкий смак (адже він неодноразово перемагав у цій категорії), але цього року вона була ще смачнішою після наполегливої кампанії в TikTok від Role Model (очевидно, що це він, адже він культовий) та дуже сексуальних, успішних років від Зака Брайана та Shaboozey.

Гаррі Стайлз – найсексуальніший музикант / Фото з інстаграму Стайлза

Найсексуальніший тато, який вперше став батьком: Роберт Паттінсон

Зірці "Сутінків" Роберту Паттінсону, який у березні привітав доньку з нареченою Сукі Уотерхаус, не завадило б змінити підгузники.

(Народження дитини – 24 Канал) змушує тебе відчувати себе дуже старим і дуже молодим,

– пожартував він.

Інші татусі, які вперше стали батьками, Джастін Бібер, Малума і Коул Такер, так само роблять безсонні ночі сексуальними.

Роберт Паттінсон от-от стане батьком / Фото з фансторінки Паттінсона в інстаграмі

Найсексуальніший ведучий подкасту: Брати Келсі

Джейсон Келсі і Тревіс Келсі роблять подкаст-простір на New Heights вдвічі веселішим, коли дражнять один одного, діляться спортивними новинами або розповідають про суперзірку Тейлор Свіфт, подругу Тревіса. Серед інших зірок, які змушують ваші серця битися в півтора раза швидше, були Пенн Беджлі (Podcrushed), Джош Пек (Good Guys) і Ті Джей Холмс (Amy & T.J.).



Біографія Братів Келсі / Фото обкладинки книжки

Найсексуальніший партнер у спорті: Хантер Вудхолл

Всі ці спортсмени – віддані "дружини-чоловіки" своїм коханим зі списку А (це Андре Леврон-молодший – Сідні Маклафлін-Леврон, Джонатан Оуенс – Сімоні Байлз і Крістіан МакКафрі – Олівії Калпо), але поцілунок Хантера Вудхолла, що розтопив серце після того, як його дружина Тара Девіс-Вудхолл завоювала золоту олімпійську медаль на Олімпіаді влітку цього року, допоміг зіркам бігу випередити своїх конкурентів.

Зворушливий момент з Хантером та його коханою / Фото з інстаграму Вудхолл

Найсексуальніша зірка TikTok: Марк Естес

Відтоді вони розлучилися, але Крістін Кавалларі розповіла, що у неї та інфлюєнсера гурту Montana Boyz Марка Естеса був "справді гарячий секс", що, можливо, забезпечило йому перемогу. Гаразд, відео з голим торсом у спортзалі теж могло допомогти. Але у нього була серйозна конкуренція (і багато веселих соціальних кампаній) з боку його колег-номінантів Ноа Бека, Брю на радіо і Коннора Вуда.

Марк Естес – найсексуальніша зірка тіктоку / Фото з інстаграму Естеса

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Як бачите, наголосували читачі журналу People знатно. Тепер уже цікаво, кого ж назвуть найсексуальнішим чоловіком у наступному році.