Щонайменше тому, що виникає спокуса одразу перевдягнутися з шортів у зимове пальто. Але секрет осіннього вбрання простий, пише 24 Канал із посиланням на GQ, і, знаючи його, гратися з осіннім стилем буде не тільки легко, а й приємно.
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Що вам потрібно з одягу на осінь 2024 року
А секрет у тому, щоб мати в гардеробі 13 ключових елементів, які допоможуть вам перейти від літа до осені. Ще й поєднуючи обов'язкові сезонні речі з нестандартними трендовими.
- В'язані сорочки поло. Обов'язкова річ для осені, що переповнена модною привабливістю епохи 60-х і водночас дуже природно вписується у щоденний сезонний гардероб.
- Черевики челсі. Вперше їх взули вікторіанці, потім підхопили The Beatles і майже всі любителі ретро.
- Біла футболка. Багаторічна річ першої потреби.
Осінь – найпохмуріша пора року і, мабуть, найскладніша для стилізації / Фото freepik
- Вельветові штани. Вперше з 70-х років повертаються в моду. Тільки варто обрати ширший крій, щоб підкреслити їхню новоявлену сучасну привабливість.
- Тренч. Це основний осінній елемент гардероба. Міцні, водонепроникні та універсальні, а ще й мають чудовий вигляд практично з усім.
- Срібні прикраси. Компенсуйте темно-сині та насичені відтінки осіннього одягу відтінком холодного срібла.
- Повсякденне шкіряне взуття. Мовиться про елегантні шкіряні туфлі, які так само комфортно пасуватимуть до джинсів з вільним кроєм, як і ваші улюблені кросівки.
- Кардиган. Осінь – це багатошаровість, отже, вам знадобиться кардиган. Це ідеальна міжсезонна річ.
Але ці елементи одягу допоможуть вам легко перейти від літа до осені / Фото freepik
- Шкіряна куртка. У 2024 році вже не потрібно бути підлітком або переживати кризу середнього віку, щоб носити гарну шкіряну куртку. У цьому сезоні вам знадобиться легка чорна шкіра з чітким силуетом.
- Дощовик. Ніколи він не є більш необхідним, ніж восени.
- Оксфордські сорочки. Вони відрізняються плетінням у вигляді кошичка і більш повсякденним комірцем на ґудзиках. Більш теплоізоляційні, ніж льон, але не надто задушливі, оксфорди створили якраз із думкою про міжсезоння.
- Шапка-біні. У всіх нас бувають погані дні з волоссям, особливо коли дощів і вітрів більше, ніж зазвичай. Найкраще накрити його однією з цих шапок товстої в'язки.
- Товсті шкарпетки. Якщо ви прийняли необхідність черевиків челсі або повсякденних шкіряних черевиків, шкарпетки для тренувань просто не підійдуть.