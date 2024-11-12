Щонайменше тому, що виникає спокуса одразу перевдягнутися з шортів у зимове пальто. Але секрет осіннього вбрання простий, пише 24 Канал із посиланням на GQ, і, знаючи його, гратися з осіннім стилем буде не тільки легко, а й приємно.

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Що вам потрібно з одягу на осінь 2024 року

А секрет у тому, щоб мати в гардеробі 13 ключових елементів, які допоможуть вам перейти від літа до осені. Ще й поєднуючи обов'язкові сезонні речі з нестандартними трендовими.

В'язані сорочки поло. Обов'язкова річ для осені, що переповнена модною привабливістю епохи 60-х і водночас дуже природно вписується у щоденний сезонний гардероб.

Обов'язкова річ для осені, що переповнена модною привабливістю епохи 60-х і водночас дуже природно вписується у щоденний сезонний гардероб. Черевики челсі. Вперше їх взули вікторіанці, потім підхопили The Beatles і майже всі любителі ретро.

Вперше їх взули вікторіанці, потім підхопили The Beatles і майже всі любителі ретро. Біла футболка. Багаторічна річ першої потреби.

Осінь – найпохмуріша пора року і, мабуть, найскладніша для стилізації / Фото freepik

Вельветові штани. Вперше з 70-х років повертаються в моду. Тільки варто обрати ширший крій, щоб підкреслити їхню новоявлену сучасну привабливість.

Вперше з 70-х років повертаються в моду. Тільки варто обрати ширший крій, щоб підкреслити їхню новоявлену сучасну привабливість. Тренч. Це основний осінній елемент гардероба. Міцні, водонепроникні та універсальні, а ще й мають чудовий вигляд практично з усім.

Це основний осінній елемент гардероба. Міцні, водонепроникні та універсальні, а ще й мають чудовий вигляд практично з усім. Срібні прикраси. Компенсуйте темно-сині та насичені відтінки осіннього одягу відтінком холодного срібла.

Компенсуйте темно-сині та насичені відтінки осіннього одягу відтінком холодного срібла. Повсякденне шкіряне взуття. Мовиться про елегантні шкіряні туфлі, які так само комфортно пасуватимуть до джинсів з вільним кроєм, як і ваші улюблені кросівки.

Мовиться про елегантні шкіряні туфлі, які так само комфортно пасуватимуть до джинсів з вільним кроєм, як і ваші улюблені кросівки. Кардиган. Осінь – це багатошаровість, отже, вам знадобиться кардиган. Це ідеальна міжсезонна річ.

Але ці елементи одягу допоможуть вам легко перейти від літа до осені / Фото freepik