Розкіш у флаконі: 5 недооцінених ароматів для сміливих і успішних чоловіків

09:14

Коли ми говоримо про парфуми для чоловіків, гучні імена часто крадуть увагу. Але є деякі нішеві бренди, які тихо чекають, щоб їх відкрили. А тим часом ці аромати можуть запропонувати таку ж розкішну привабливість.