А тим часом волосся на грудях у чоловіків знову в моді, тренд на безволосе тіло – позаду. Ба й знаменитості дають нам зрозуміти, що волохатість актуальна – як-от Зак Ефрон, Г'ю Джекман, Генрі Кавілл.

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Чи видаляти волосся на грудях: що думають жінки

Не їм вирішувати, звісно, вирощувати вам волосся на тілі чи ні, а вам самим. Зрештою, це частина не тільки іміджу, а й вашого відчуття комфорту. З іншого боку, все ж цікаво, що з цього приводу нам скаже статистика іншої статі – тобто що про це думають жінки.

Волосся на тілі – це частина не тільки вашого іміджу, а й відчуття комфорту / Фото freepik

Наприклад, опитування американського видання The Oklahoman підкреслює, що понад 50% жінок надають перевагу волоссю на грудях чоловіків, якщо воно добре підстрижене і не схоже на светр.

жінок надають перевагу волоссю на грудях чоловіків, якщо воно добре підстрижене і не схоже на светр. А от дослідження компанії Remington, проведене серед більш ніж 400 жінок, показало, що 53% з них віддають перевагу чоловікам з волохатим тулубом.

віддають перевагу чоловікам з волохатим тулубом. Водночас опитування Fit Rated показало, що в середньому груди (24%) є другою найпривабливішою частиною тіла чоловіків, і поступаються вони лише рукам (34%).

Отже, волосся на грудях дає певну перевагу в жіночому секторі. Тобто статистика більше радить не видаляти його, аніж видаляти. З урахуванням того, звісно, що виставлене напоказ волосся має мати естетичний вигляд. Але все ж, нагадаємо, це має бути суто ваше рішення.