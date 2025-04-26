Колаборація року: ці нові Stone Island – найоригінальніші New Balance весни 2025

На ринку з'явилася нова модель кросівок New Balance 998, створена у колаборації зі Stone Island. Примітно, що зроблена вона з однієї з архівних тканин італійського бренду.

Попередня співпраця брендів – уже далекий спогад (це було у 2023), тому появі нової можна щиро порадіти. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Нові кросівки New Balance у співпраці зі Stone Island: зверніть увагу на них цієї весни

Серед усіх кросівок серії 99X бостонського бренду New Balance модель 998 завжди була дещо незвичною. І от цього сезону, на весну 2025 року, Stone Island повертає їх на центральну сцену.

Для цьогорічного видання використали тканину Raso Gommato – атласне плетіння у стилі мілітарі, вперше представлене засновником бренду Массімо Ості у 1984 році. Це особливий вид бавовняного полотна, посилений шаром поліуретану для більшої міцності.

Верх кросівок огортає нубук зі свинячої шкіри, а на випадок, якщо цього буде недостатньо, щоб вас вразити – майте на увазі, що ще ви знайдете на парі безліч акцентів, які світяться в темряві.

Проміжна підошва виготовлена з піни Abzorb для оптимального комфорту. Прозора гумова підошва містить напис "Stone Island Product Research". І завершує кросівки вічний значок компаса на язичку – символ Stone Island.

На ринку з'явилася нова модель кросівок New Balance 998, створена у колаборації зі Stone Island / Фото виробника

модель Stone Island x New Balance 998 продається на сайті бренду з 27 березня і коштує приблизно 15 000 гривень в еквіваленті.

До слова, загалом у New Balance зараз досить хороший рік. Бренд вже встиг представити кілька своїх найбожевільніших колаборацій, як-от із Dover Street Market та Joe Freshgoods. Але справа не лише в розкішних моделях, NB також випустили 509, спеціально розроблену для менших бюджетів.