Коллаборация года: эти новые Stone Island – самые оригинальные New Balance весны 2025

На рынке появилась новая модель кроссовок New Balance 998, созданная в коллаборации со Stone Island. Примечательно, что сделана она из одной из архивных тканей итальянского бренда.

Предыдущее сотрудничество брендов – уже далекое воспоминание (это было в 2023), поэтому появлению нового можно искренне порадоваться. 24 Канал благодаря GQ расскажет подробнее.

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Новые кроссовки New Balance в сотрудничестве со Stone Island: обратите внимание на них этой весной

Среди всех кроссовок серии 99X бостонского бренда New Balance модель 998 всегда была несколько необычной. И вот в этом сезоне, на весну 2025 года, Stone Island возвращает их на центральную сцену.

Для нынешнего издания использовали ткань Raso Gommato – атласное плетение в стиле милитари, впервые представлено основателем бренда Массимо Ости в 1984 году. Это особый вид хлопкового полотна, усиленный слоем полиуретана для большей прочности.

Верх кроссовок окутывает нубук из свиной кожи, а на случай, если этого будет недостаточно, чтобы вас впечатлить – имейте в виду, что еще вы найдете на паре множество светящихся в темноте акцентов.

Промежуточная подошва изготовлена из пены Abzorb для оптимального комфорта. Прозрачная резиновая подошва содержит надпись "Stone Island Product Research". И завершает кроссовки вечный значок компаса на язычке – символ Stone Island.

На рынке появилась новая модель кроссовок New Balance 998, создана в коллаборации со Stone Island / Фото производителя

модель Stone Island x New Balance 998 продается на сайте бренда с 27 марта и стоит примерно 15 000 гривен в эквиваленте.

К слову, в целом у New Balance сейчас довольно хороший год. Бренд уже успел представить несколько своих самых безумных коллабораций, например с Dover Street Market и Joe Freshgoods. Но дело не только в роскошных моделях, NB также выпустили 509, специально разработанную для меньших бюджетов.