Неймовірна стрижка перетворила хлопця на "нову людину", від якої у жінок течуть слинки

Канадський перукар має визнання в тіктоці як визнаний майстер перевтілень своїх клієнтів, які справді вражають. От і в цьому випадку він зробив хлопцю неймовірну зачіску.

Після роботи барбера чоловік набув вигляду геть не схожого на себе колишнього. Що вкотре доводить, як сила зачіски може змусити вас відчути себе абсолютно новою людиною.

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Неймовірне перевтілення: стрижка зробила хлопця "новою людиною"

Канадського перукаря, відомого у тіктоці як mysterio.taperologist, шалено хвалять за те, як він зміг перевтілити клієнта за допомогою простої стрижки.

Зірка соціальних мереж, який вже має понад 600 000 підписників, регулярно публікує такі перетворення, які справді вражають. І цей кліп так само неймовірний.

Маестро зробив одному клієнту дивовижну зачіску. Відео починається з того, що показує загельованого чоловіка в окулярах із зачесаним набік волоссям.

зачіску. Відео починається з того, що показує загельованого чоловіка в окулярах із зачесаним набік волоссям. Продемонструвавши всі ракурси цього вигляду, чоловік за мить – завдяки магії монтажу, звісно – постає зовсім іншим, з ледь помітними боковими проділами та кучерявою маківкою.

Як можна змінити чоловіка простою стрижкою: дивіться відео Mysterio.taperologist

З моменту публікації відео зібрало понад 37 тисяч вподобань і сотні коментарів, особливо від жіноцтва:

"Який порятунок!"

"Як ви це робите?"

"Я зроблю його своїм хлопцем".

Хтось навіть відзначив схожість хлопця з Кевіном МакКалістером з "Сам удома", а багато людей просто засипали пост смайликами з сердечками.