Невероятная стрижка превратила парня в "нового человека", от которого у женщин текут слюнки

Канадский парикмахер получил признание в тиктоке как признанный мастер перевоплощений своих клиентов, которые действительно впечатляют. Вот и в этом случае он сделал парню невероятную прическу.

После работы барбера мужчина приобрел вид совершенно не похожий на себя прежнего. Что еще раз доказывает, как сила прически может заставить вас почувствовать себя абсолютно новым человеком.

Смотрите также Их следует избегать: 3 детали, которые делают ваши джинсы плохими

Невероятное перевоплощение: стрижка сделала парня "новым человеком"

Канадского парикмахера, известного в тиктоке как mysterio.taperologist, получил огромную похвалу за то, как он смог преобразить клиента с помощью простой стрижки.

Звезда социальных сетей, который уже имеет более 600 000 подписчиков, регулярно публикует такие преобразования, которые действительно впечатляют. И этот клип так же невероятный.

Маэстро сделал одному клиенту удивительную прическу. Видео начинается с того, что показывает загелированного мужчину в очках с зачесанными набок волосами.

прическу. Видео начинается с того, что показывает загелированного мужчину в очках с зачесанными набок волосами. Продемонстрировав все ракурсы этого вида, мужчина за мгновение – благодаря магии монтажа, конечно – предстает совсем другим, с едва заметными боковыми проборами и кудрявой макушкой.

Как можно изменить мужчину простой стрижкой: смотрите видео mysterio.taperologist

С момента публикации видео собрало более 37 тысяч лайков и сотни комментариев, особенно от женщин:

"Какое спасение!"

"Как вы это делаете?"

"Я сделаю его своим парнем".

Кто-то даже отметил сходство парня с Кевином МакКалистером из "Один дома", а многие люди просто засыпали пост смайликами с сердечками.