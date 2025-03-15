Цей маленький клаптик тканини допомагав закоханим і шпигунам: навіщо у піджаку носовичок

Сьогодні носовичок у нагрудній кишені піджака – здебільшого, лише вишукана деталь стилю. Але колись він мав набагато більше функцій, і деякі з них вражають уяву.

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Носовичок у піджаку – стильний аксесуар, прихований символ і засіб комунікації

Люди використовували носовичок у піджаку для ароматизації одягу, передачі повідомлень і навіть для примирення після сварки.

Упродовж своєї історії люди просочували носовички ароматичними речовинами, щоб приховати неприємні запахи або підкреслити витонченість власника.

Але ця традиція іноді доходила до абсурду – у Середньовічні, бувало, люди витирали шмарклі носовичком, а потім обприскували його парфумами та носили так цілий день.

Ви точно не знали цього про носовичок у піджаку: дивіться відео corner.ua

Цікаво, що у ті ж часи носовичок міг виконувати роль і своєрідного комунікатора. Його використовували для передачі підказок або таємних повідомлень, чим залюбки користувалися різного штибу шпигуни.

А у Франції була ще така романтична традиція: якщо чоловік не міг знайти слів, аби попросити про вибачення у коханої людини, він просто залишав носовичок біля її дверей або на столі. Це сприймалося як сигнал про бажання помиритися.

Тобто, так, носовичок – це далеко не просто аксесуар, а помітна у прямому та переносному сенсах частина історії та культури. І, а хто знає, деякі його приховані значення можуть знову повернутися в моду, адже вона, як відомо, циклічна.