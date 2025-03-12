Тобто звичка надягати чорне у спекотну погоду не те що не погана, а й навіть дуже практична. 24 Канал завдяки GQ розповідає докладніше.

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Чорний одяг може допомогти вам зберегти прохолоду у спеку

Отже, існує така поширена думка, що у сонячні дні в одязі темного кольору людина буде почуватися некомфортно, душно, буде пітніти. Та правда в ті, що тут є багато нюансів і міфів. Ба більше, чорний одяг насправді може стати вашим союзником влітку.

Білий чи світлий одяг відбиває сонячне світло, а чорний поглинає його і перетворює на тепло. Тобто, так, деякий чорний одяг може змусити вас пітніти у спекотний день – але причина насправді не тільки в пігменті, а у форматі самого одягу. Наукові дослідження показали, що найкращий спосіб уникнути сонячних опіків – обрати чорний одяг вільного крою.

Річ у тім, що людське тіло і саме виробляє тепло. Тому коли ви у білому , тепло вашого тіла відбивається від світлих тканин усередину.

, тепло вашого тіла відбивається від світлих тканин усередину. А коли ви у чорному, одяг тепло вашого тіла поглинає, а віддає його назовні – за контакту з повітрям. Ось так ви почуваєтеся прохолодніше.

Звичка надягати чорне у спеку не те що не погана, а й навіть практична / Фото senivpetro@freepik

От погляньте на деякі арабські культури, де носять чорні шати навіть під пустельним сонцем. Одяг цих людей є зазвичай вільного крою, що й дозволяє їм підтримувати оптимальну температуру тіла.

Тобто от який нюанс треба врахувати: у спекотну пору року про піджаки й пальта не може бути й мови, але за правильного вибору розміру та вільного силуету вам буде легше виводити тепло. Підійдуть футболки великого розміру, широкі штани та сорочки тощо.

Чорні шорти з футболкою в тон – це взагалі найбільш виграшний варіант, якщо ще й взяти до них кросівки або пару шкіряних босоніжок чи мокасині. Але насправді, і от іще одна порада для чоловіків, не обов'язково вдаватися до повністю чорного вбрання. Успіх літнього образу залежить від вашої креативності, тому сміливо поєднуйте чорну основу з кольоровими штрихами.