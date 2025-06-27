Зірка чоловічого тенісу розповів, як проводить свій день, щоб залишатися у формі в 38 років

Сербський спортсмен Новак Джокович здобув 24 титули Grand Slam та олімпійське золото. Зараз йому 38, і він все ще грає на топовому рівні.

Новак розкрив свою щоденну програму, і з неї таки можна брати приклад (на відміну від поглядів Джоковича на життя). 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.

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Фітнес-рутина Новака Джоковича: 6 наріжних кроків

38-річний чемпіон з тенісу Новак Джокович має в активі 24 титули Grand Slam, 40 трофеїв ATP Masters 1000 і 7 ATP Finals. Він досі грає на топовому рівні та планує продовжувати перемагати.

Якого режиму дня дотримується тенісист, мають таку форму та таку мету? На це питання він відповів сам, назвавши 6 наріжних кроків.

Вдячність і медитація. Ранок Новак зустрічає молитвою у формі висловлення вдячності за те, що він живий та "має ще один шанс прожити цей день". Це задає тон для дня нескінченних нагод.

Ранок Новак зустрічає молитвою у формі висловлення вдячності за те, що він живий та "має ще один шанс прожити цей день". Це задає тон для дня нескінченних нагод. Гідратація. Ранкову медитацію спортсмен ніколи не пропускає, так само як і чашку теплої води з лимоном і сіллю. Це його "гідратаційна формула, щоб поповнити всі електроліти й мінерали та набратися сил". Тепла вода допомагає м'яко стимулювати травну систему, лимон забезпечує організм вітаміном С і антиоксидантами, а сіль допомагає поповнити електроліти.

Джокович розкрив свою щоденну програму, з якої може брати приклад кожен / Фото AP