Зірка чоловічого тенісу розповів, як проводить свій день, щоб залишатися у формі в 38 років
- Зірка тенісу поділився своєю щоденною програмою, яка містить медитацію та вживання теплої води з лимоном і сіллю.
- Що ще серед його секретів спортивного довголіття та серед улюблених занять – далі у статті.
Сербський спортсмен Новак Джокович здобув 24 титули Grand Slam та олімпійське золото. Зараз йому 38, і він все ще грає на топовому рівні.
Новак розкрив свою щоденну програму, і з неї таки можна брати приклад (на відміну від поглядів Джоковича на життя). 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Фітнес-рутина Новака Джоковича: 6 наріжних кроків
38-річний чемпіон з тенісу Новак Джокович має в активі 24 титули Grand Slam, 40 трофеїв ATP Masters 1000 і 7 ATP Finals. Він досі грає на топовому рівні та планує продовжувати перемагати.
Якого режиму дня дотримується тенісист, мають таку форму та таку мету? На це питання він відповів сам, назвавши 6 наріжних кроків.
- Вдячність і медитація. Ранок Новак зустрічає молитвою у формі висловлення вдячності за те, що він живий та "має ще один шанс прожити цей день". Це задає тон для дня нескінченних нагод.
- Гідратація. Ранкову медитацію спортсмен ніколи не пропускає, так само як і чашку теплої води з лимоном і сіллю. Це його "гідратаційна формула, щоб поповнити всі електроліти й мінерали та набратися сил". Тепла вода допомагає м'яко стимулювати травну систему, лимон забезпечує організм вітаміном С і антиоксидантами, а сіль допомагає поповнити електроліти.
- Смузі та коктейлі. Далі Джокович вживає фрукти у формі смузі та соків, щоб зарядитися вітамінами. Його улюблений – смузі з ягід та фініків, іноді з додаванням насіння конопель і порошку маки. Фініки багаті на клітковину, антиоксиданти, калій, магній і мідь, а ще є хорошим джерелом природних цукрів, що дають швидкий і тривалий приплив енергії, необхідний спортсменам.
- Без кофеїну. Новак уникає кави, бо кофеїн може прискорювати серцебиття, посилювати тривожність і порушувати сон. Однак він не проти зеленого чаю.
- Постійна активність. Після ранкової рутини Джокович вирушає на тренування, навіть якщо не мусить. Це щоб залишатися активним і перебувати на свіжому повітрі. Окрім тенісу, Новак любить плавати в морі, велосипед, походи та біг. Подобаються йому також футбол, баскетбол і настільний теніс.
- Відпочинок. Важливість відпочинку Новак дуже добре розуміє. Після активної частини дня він відвідує сауну, або навпаки – лягає у крижану ванну. Сауни – для полегшення болю, розслаблення та детоксикації, а крижані ванни – щоб зменшити м'язовий біль та запалення.