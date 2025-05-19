Водіїв попередили про нові штрафи: у МВС зробили важливу заяву

Мережею розлетілась інформація про те, що водіїв штрафуватимуть за відсутність аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки. Ба більше, водіїв лякали тим, що їх можуть навіть заарештувати.

На те, що подібні новини розтиражувались низкою видань, відреагували у МВС. У дописі у фейсбуці спростували цю інформацію та назвали її фейком, пише 24 Канал.

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То чи введуть нові штрафи для водіїв

Увага, фейк! Не передбачено жодних нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки,

– наголосили у МВС.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що вимоги до комплектації транспортних засобів упродовж багатьох років залишаються незмінними. І вони чітко прописані у Правилах дорожнього руху.

Водночас уже кілька років не мінялися й санкції, які очікують на водіїв, які не дотримуються прописаних вимог. Відтак, інформація про нові штрафи просто не відповідає дійсності.

Разом з тим, слід розуміти, що у вашому авто дійсно мають бути базові предмети, прописані у Правилах дорожнього руху. Це не забаганка, спрямована на те, щоб зайняти дорогоцінний простір у багажнику, а необхідність, яка може безпосередньо впливати на вашу безпеку на дорозі.



У МВС закликали не вірити фейкам / Фото зі сторінки МВС у фейсбуці

Що має бути у водія

Аптечка. На ній має бути позначення типу транспортного засобу, для якого ця аптечка призначена. Регулярно оглядайте її вміст на предмет протермінованих медикаментів.

Знак аварійної зупинки. Якщо його немає, то можна покласти до багажника миготливий червоний ліхтар, який відповідає стандартам.

Вогнегасник. Він обов'язково має бути справним. Якщо він у вас є, то не забувайте перевіряти його бодай раз на рік.

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Наостанок у МВС закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації.