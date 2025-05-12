Передовсім мовиться про вейпи. Маркус Ліндбальд, директор інтернет-магазину з продажу вейпів Haypp, розповів про небезпеку залишення їх у спекотні дні. Що ж з ними не так, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

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Не залишайте вейпи в машині

Для роботи всіх вейпів потрібна батарея, і ці батареї дуже чутливі до будь-яких екстремальних перепадів температур, особливо до спеки. Якщо ви залишаєте вейп в машині, і вона перебуває на сонці протягом тривалого періоду часу, то батарея ризикує набрякнути, потекти, а в деяких випадках це може призвести до вибуху акумулятора,

– зауважив він.

Також, за словами Ліндбальда, через високу температуру може статись витік рідини з вейпа. Це не лише стає причиною дискомфорту, якого буде непросто позбутись. Крім того, можна отримати подразнення шкіри.

Як зазначив він, якщо вейп уже протік у салоні авто, то його не можна використовувати, а слід "правильно" утилізувати.

Вейп може не лише потекти або вибухнути. Надмір тепла також пошкоджує його частини, "впливаючи на продуктивність пристрою". Крім того, висока температура скорочує термін служби цього гаджета.



У спекотну погоду не варто залишати вейпи в авто / Колаж 24 Каналу, pvproduction

Зверніть увагу! Якщо на вулиці 30 – 35 градусів, то за якихось 30 – 60 хвилин салон авто може нагрітись до 60 – 70 градусів. Скло та темні поверхні (сидіння та панель приладів) підсилюють нагрівання, що буквально створює ефект теплиці.

Ви можете не отримати страхову виплату

Важливо також розуміти, що якщо спалахне пожежа через вейп, то ви можете не отримати страхову виплату.

У деяких полісах можуть бути пункти, які виключають покриття пожеж, спричинених пристроями для вейпінгу, аргументуючи це тим, що ви збільшили пожежонебезпеку транспортного засобу, в результаті чого автовласник заплатить тисячі фунтів стерлінгів збитків,

– додав він.

Якщо так сталось, що ви залишили вейп у розжареній машині, то експерт рекомендує "безпечно" його охолодити. Для цього помістіть пристрій у темне місце або протріть його вологою холодною ганчіркою, після чого дайте висохнути на повітрі.

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Водночас ні в якому разі не кладіть вейп у воду, щоб охолодити його. Це може підвищити ризик вибуху акумулятора.